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TEB, "Minik Maker'lar İş Başında" projesiyle Konyalı çocuklarla buluştu

KONYA (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), "Minik Maker'ler İş Başında" projesi kapsamında Konya'daki çocuklarla bir araya geldi.TEB'den yapılan açıklamada, TEB'in, geçen yıl İstanbul Haşim İşcan İlkokulu'nda...

TEB, "Minik Maker'lar İş Başında" projesiyle Konyalı çocuklarla buluştu

KONYA (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), "Minik Maker'ler İş Başında" projesi kapsamında Konya'daki çocuklarla bir araya geldi.TEB'den yapılan açıklamada, TEB'in, geçen yıl İstanbul Haşim İşcan İlkokulu'nda...

23 Kasım 2017 Perşembe 15:26
TEB,

KONYA (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), "Minik Maker'ler İş Başında" projesi kapsamında Konya'daki çocuklarla bir araya geldi.

TEB'den yapılan açıklamada, TEB'in, geçen yıl İstanbul Haşim İşcan İlkokulu'nda kurduğu TEB İnovasyon Maker Atölyesi’nde çocukların inovasyon merakından ve potansiyelinden aldığı ilhamla, maker eğitimlerini Anadolu’ya yaymak üzere "Minik Maker'lar İş Başında" projesini hayata geçirdiği belirtildi.

Konya'da gerçekleşen maker eğitimlerine, 8 okuldan 48 öğrencinin katıldı ifade edilen açıklamada, bugüne kadar Edirne, Bursa, İzmir, Denizli ve Konya'nın ziyaret edildiği proje kapsamında gelecek günlerde Mersin, Gaziantep, Trabzon ve İstanbul'a gidilerek o illerdeki TİM-TEB Girişim Evleri'nin kapılarının çocuklara açılacağı bildirildi.

Açıklamada, proje ile Türkiye genelinde 72 devlet okulundan 500'ün üzerinde 3. ve 4. sınıf öğrencisinin maker eğitimi almasının hedeflendiğine işaret edilerek, "3 boyutlu yazıcılar", "Arduino", "Kodlama" ve "Makey Makey" olmak üzere dört ana başlıkta verilen eğitimlerin proje paydaşı Makers Türkiye eğitmenleri tarafından anlatıldığı vurgulandı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz, 8 okuldan 48 çocuğa Konya Teknokent içerisinde yer alan TİM-TEB Girişim Evi'nde eğitimler verildiğini kaydetti.

Eğitimlerle çocukları maker hareketiyle tanıştırdıklarını belirten Boz, "Çocuklar bugün maker atölyelerinde tanıştıkları yeniliklerin, gelecekte başarılı girişim hikayelerinin ilk adımı olacağına inanıyor, çocuklarımızı inovasyon yolculuklarında her zaman destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Boz, hayal gücü yüksek, yeniliklere heyecan duyan çocukların hayallerini hayata geçirebilmeleri için geçen yıldan beri yürütülen proje kapsamında bu yıl da Anadolu'daki çocuklara fırsat eşitliği sunulduğunu aktardı.

Banka olarak, çocukların geleceğini hayallerle inşa ettiklerini vurgulayan Boz, şunları kaydetti:

"TEB olarak, özellikle gençlerimizi inovasyona ve girişimciliğe teşvik ediyor, onların bu yöndeki çalışmalarına destek olmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. İstanbul Ataşehir'deki TEB Girişim Evi'nde ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) iş birliğiyle 9 ilde açtığımız TİM-TEB Girişim Evleri'nde girişimcilere ücretsiz eğitim, danışmanlık ve mentorluk hizmeti veriyor, onları her alanda destekliyoruz."

Anahtar Kelimeler:
"Minik Maker'ler İş Başında" ProjesiMakerTEBTurgut Boz
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