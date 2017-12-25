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TEB'den yeni yıla özel ihtiyaç kredisi

- Banka, kampanya ile tahsis ücretini sıfırlayarak 48 aya varan vade imkanı sunuyor

TEB'den yeni yıla özel ihtiyaç kredisi

- Banka, kampanya ile tahsis ücretini sıfırlayarak 48 aya varan vade imkanı sunuyor

25 Aralık 2017 Pazartesi 11:22
TEB'den yeni yıla özel ihtiyaç kredisi

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), yılın son günlerinde müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını en uygun ve rahat şekilde karşılayabilmeleri için yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, TEB’in yılbaşına özel kredi kampanyasında tahsis ücreti alınmazken, 48 aya varan vade imkanı sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, yeni yıl yaklaşırken ihtiyaçların da arttığını belirterek, "TEB olarak, artan harcamalar için müşterilerimizin bütçesine ve ihtiyacına göre kendilerini zora sokmayacak en uygun çözümü üretmeyi hedefledik. Kampanyamız kapsamında müşterilerimizden tahsis ücreti almıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Türk Ekonomi Bankası (TEB)
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