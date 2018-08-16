Tek kullanım ilaç ölçek ekonomisine karşı koyuyor

2000’li yılların başlarından itibaren ilaçların üretimi konusunda çok sayıda değişiklik gerçekleşti, ancak günümüzde mobil tek kullanım teknolojisine artan bir ilgi ve odaklanma ile birlikte esnek üretime odaklanan üretim yöntemleri sayesinde yaklaşımını kökünden değiştiren bir ilaç endüstrisine tanıklık ediyoruz.



Eşzamanlı olarak Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Endüstri 4.0’ın global üretimde sürekli başarı ve rekabetçilik için ne kadar önemli hale geldiklerini duyuyoruz. Peki Endüstri 4.0 ilaç endüstrisini ve özellikle ilaçların üretim yöntemlerini nasıl etkileyecek?

Geleceğin Tesisi konsepti ilk olarak yaklaşık 3 yıl önce ilgimi çekti ve o günden bu yana bu tipte bir tesisin karşılaşacağı zorlukları çözümleyecek otomasyon çözümlerinin geliştirilmesi için şirket içerisinde ve müşterilerimiz ile birlikte çalışıyoruz.

Bu blogda Tek Kullanım teknolojisi gibi ilerlemelerin ana biyoilaç üretim proseslerini nasıl etkilediğini ve otomasyonun Geleceğin Tesisini desteklemek üzere nasıl evrimleşeceğini anlatmak istiyorum.

Momentum sağlayan Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) ve Endüstri 4.0 özellikli sistemler ile şirketler, endüstrinin daha kişiselleştirilmiş ilaçlara yönelmesini destekleyecek daha çevik ve esnek üretim yöntemleri talep ediyor. Aynı şekilde üreticiler de düzenleme ve güvenlik zorluklarının üstesinden gelecek daha rekabetçi çözümler istiyor.



Müşteri pazarlarına yakın daha küçük ve daha çevik tesis bulma trendi ile birleşen bu değerlendirmeler üreticileri birden fazla ürünün imalatını desteklemek üzere kolayca yapılandırılabilen mobil, tek kullanımlık ekipmanların kapsamlı bir şekilde kullanılmasına zorluyor. Ek olarak, üreticiler yatırım harcamalarını ve pazara sunma süresini düşürecek, bir yerde geliştirilebilen ve sonrasında diğer yerlerde de devreye alınabilene tekrarlanabilir ve ölçeklendirilebilir çözümler arıyor. Bunun adına da Geleceğin Tesisi deniyor.

Tek kullanım ekipmanlarının birkaç yıldır piyasada olması ile birlikte geleceğin tesisi ile hibrit tesisler arasındaki en büyük fark, hibrit tesislerin aksine geleceğin tesisinde sabit bir ekipman bulunmaması ve bununla beraber proses dizisinin kolayca ve tamamen yeniden yapılandırılabilir olmasıdır.

“Sizin batchiniz” felsefesi de ilaç endüstrisinin çok uzun yıllardır temelini oluşturan ölçek ekonomisi kitabını yeniden yazıyor. Ancak bunu uygulanabilir hale getirmek için ilaç şirketleri her yeteneği kullanılabilen teknolojileri ve tamamen entegre ve bağlı proses ve otomasyon sistemlerini devreye almalıdır.

Tek kullanım teknolojisi müşterilerimizin birçoğu için bu zorluğu yanıtlamaya yardımcı oluyor, ancak geleneksel üretim tesislerine göre ek ihtiyaçlara ve zorluklara sahip. Tesisler birden fazla ürünü üretebilmeli, atılabilir, tek kullanımlık sarf malzemelerinden faydalanabilmeli ve aynı zamanda değişimleri mümkün olduğunca hızlı, kesintisiz ve ekonomik hale getirecek çevik, tak ve çalıştır mimariler kullanmalı.

Tek kullanımlık çözümler esnek, mobil bir tesisin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için operasyonel yeteneklere ve donanımın çevikliğine odaklanmalı. Batch değişimlerinde elde edilecek her zaman ve iş tasarrufunun sistemin son finansal performansına yansıması olacaktır. Müşteriler geleceğin fabrikasında ekipmanların tamamen mobil olmasını istemektedir, ancak bu 500 litre üzerindeki toplayıcıların fiziksel hareket ettirilmesi ile ilgili ek zorluklar yaratmakta; ve ayrıca mobilite için herhangi bir tedarikçiden alınacak bir kızağın diğerleri ile haberleşme sağlaması ve merkezi bir proses kontrol sistemine kolayca entegre edilebilmesi gerekmektedir. Aslında, bu uygulamalardaki herhangi bir gecikme, alarmlar veya gecikmiş ve etkin olmayan el sıkışmalar nedeniyle batch çalışmalarının maliyetini artırabilir.

Müşterilerimize vurguladığımız bir başka nokta da tamamen mobil bir tesiste çalışırken operatörlerinin daha fazla karşılaşacağı güçlükleri de dikkate almaları gerektiği. Herhangi bir batchte bir operatörün 900 adede kadar bağımsız bağlantı yapması gerekebilir, bunun %99’unu doğru yapsalar bile geride 9 hata kalır ve bu hatalardan biri batchin sorunlu olmasına neden olabilir. Operatörü tek kullanımlık bu tüplerin bağlanması konusunda yönlendirmek için operatörün iş talimatını görselleştirmesi amacıyla grafik yardımlar kullanan çok sayıda çözüm geliştirilmiştir. Operatörler sık değişen bu proseslerin kurulumuna daha fazla dahil oldukça, hata potansiyelini minimuma indirmek için operatörlerin kurulum ve çalıştırma konularında yönlendirilmesi için teknolojiden faydalanmak önemlidir. Bunu elde etmek için mobil, tek kullanımlık kızakların ağa bağlanması ve birbirleriyle ve merkezi Proses Kontrol ve MES sistemleri… ile haberleşmesi ve bağımsız üniteler gibi çalışmaması kritik önemdedir.

Müşterilerimiz ile konuştuğumuzda bu ve diğer zorluklar konusunda oldukça net olduklarını görüyoruz ve mümkün olan en verimli çözümleri geliştirmelerine yardımcı olmamız için bizi çağırıyorlar. Değişen ortam kesinlikle endüstrinin nasıl çalışacağını yeniden tanımlıyor, ancak endüstri yine de hassas ve sesli operatör etkileşim kontrolünde önemli deneyimleri olan otomotiv ve mobil, tak ve çalıştır konseptlerini kullanan diğer endüstrilerden çok şey öğrenebilir.

Bence otomasyon konsepti geleceğin tesisinin genel hedeflerini geliştirmeli, engellememeli. Müşterilerimizi dinleyerek ve en zorlu ihtiyaçlarını karşılayarak, verinin hükümdar olduğu ve teknoloji ve ekonomi engel olmadan hastaların çaresizce ihtiyaç duyduğu kompleks tedavileri alacakları bir gelecek için yol haritası oluşturulmasına yardımcı olmak üzere mükemmel bir konumdayız.

