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Tekfen Holding kurucularından Feyyaz Berker hayatını kaybetti

-Tekfen Holding'in kurucu ortaklarından ve TÜSİAD Kurucu Başkanı Feyyaz Berker vefat etti -92 yaşında vefat eden Berker'in naaşı 24 Ağustos'ta Tekfen Holding'in Ulus'taki merkezinde düzenlenecek anma töreninden sonra, Bebek Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakiben Aşiyan Mezarlığında defnedilecek

Tekfen Holding kurucularından Feyyaz Berker hayatını kaybetti

-Tekfen Holding'in kurucu ortaklarından ve TÜSİAD Kurucu Başkanı Feyyaz Berker vefat etti -92 yaşında vefat eden Berker'in naaşı 24 Ağustos'ta Tekfen Holding'in Ulus'taki merkezinde düzenlenecek anma töreninden sonra, Bebek Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakiben Aşiyan Mezarlığında defnedilecek

22 Ağustos 2017 Salı 14:45
Tekfen Holding kurucularından Feyyaz Berker hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Tekfen Holding kurucu ortaklarından ve Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Kurucu Başkanı Feyyaz Berker vefat etti.

Tekfen Holding'den yapılan açıklamaya göre Tekfen'in kurucu ortaklarından Feyyaz Berker, bugün hayatını kaybetti.

92 yaşında vefat eden Berker'in naaşı 24 Ağustos Perşembe günü Tekfen Holding'in Ulus'taki merkezinde düzenlenecek anma töreninden sonra, Bebek Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakiben Aşiyan Mezarlığında defnedilecek.

Mersin'de 7 Ekim 1925'te dünyaya gelen Berker, ilköğrenimini Mersin'de tamamladıktan sonra eğitimine Tarsus'taki Amerikan Koleji'nde devam etti.

1939'da Robert Kolej'e kaydolan Berker, liseden sonra Robert Kolej Yüksek Okulunun İnşaat Mühendisliği Bölümüne devam etti ve Robert Kolej'in yüksek kısmını tamamladıktan sonra öğrenimini ABD'de sürdürmek üzere 1946 yılında Michigan Üniversitesine gitti.


 

-1957 yılında Tekfen İnşaat'ı kurdu


 

Feyyaz Berker, ABD'deki okul ve iş hayatından sonra 1949 yılında Türkiye'ye döndü.

Askerlik hizmetini tamamladığı 1950 yılında Bayındırlık Bakanlığında çalışmaya başlayan Berker, Esenboğa Hava Meydanı şantiye şefliğinin ardından 1954 yılında Bayındırlık Bakanlığı Laboratuvar ve Araştırma Bölüm Başkanı oldu.

Kendisi gibi Robert Kolej ve Michigan Üniversitesini bitirdikten sonra Bayındırlık Bakanlığında çalışmaya başlayan Ali Nihat Gökyiğit'le birlikte 1956 yılında Tekfen'in nüvesini oluşturan Feyyaz-Nihat Müşavir Mühendislik (FN) şirketini kurdu.Onlara kısa bir süre sonra Necati Akçağlılar'ın da katılmasıyla şirket, Feyyaz-Nihat-Necati Müşavir Mühendislik (FNN) adını aldı.

Başlangıçta sadece mühendis müşavirlik hizmetleri veren şirket, 1957 yılında Tekfen İnşaat'ın kurulmasıyla müteahhitlik sektörüne de girdi.

Feyyaz Berker ve ortakları, yıllar içinde büyük bir yapıya dönüşen Tekfen Holding'in 2000 yılında yeniden yapılanmasıyla birlikte yönetimi tümüyle profesyonellere devretti.

Bu tarihten sonra Berker, diğer ortaklarıyla dönüşümlü olarak üstlendiği Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini, emekliye ayrıldığı 2014 yılına kadar sürdürdü.

-TÜSİAD'ın 9 yıl boyunca Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi

Türkiye'de özel sektörün ülke sorunlarının çözümüne ve toplumun gelişmesine de katkıda bulunması gerektiğine inanan Feyyaz Berker, bu yöndeki çalışmalarına 1961 yılında Nejat Eczacıbaşı'nın önderliğinde Ekonomik ve Sosyal Etütler Konferans Heyeti'nin kurulmasına destek vererek başladı.

1971 yılında TÜSİAD'ın kurulmasında aktif görev alan Berker, 1980 yılına kadar derneğin dokuz yıl boyunca Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

Bu sırada Türkiye'nin dış ticari ilişkilerini geliştirmek ve Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında ABD tarafından uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasını sağlamak üzere Türkiye'nin önde gelen iş insanlarının katılımıyla heyetler oluşturarak lobi faaliyetleri gerçekleştiren Berker, bu çerçevede 1975'te ABD Başkanı Gerald Ford ile bir toplantı gerçekleştiren TÜSİAD heyetine başkanlık etti.

Feyyaz Berker, 1976 yılında Türk özel sektörünü temsil eden tüm grupları tek bir şemsiye altında toplamayı amaçlayan Hür Teşebbüs Konseyi’nin kurulmasında da öncü rol oynadı. 1980 yılında TÜSİAD Başkanlığını Ali Koçman'a devreden Berker, sonraki yıllarda TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığına ve TÜSİAD Onursal Başkanlığına seçildi.

Berker'in kuruluşunda yoğun çaba gösterdiği özel sektör girişimlerinden bir diğeri de Türkiye'nin dünyaya açılmasında aktif rol oynayan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) oldu.

DEİK'in de Kurucu Başkan Yardımcılığını yapan Berker, 1987-1997'de kuruluşun İcra Kurulu Başkanlığını yürüterek Türkiye'nin dış ticari ilişkilerinin gelişmesinde önemli rol oynadı.

Son Güncelleme: 22.08.2017 15:57
Anahtar Kelimeler:
Türk Sanayicileri Ve İşadamları Derneği (TÜSİAD)Tekfen HoldingFeyyaz Berker
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