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Tekfen iştiraki Kazakistan'da petrol sahası işi aldı

İSTANBUL (AA) - Tekfen İnşaat ve Tesisat AŞ'nin yüzde 50 hissesine sahip olduğu Gate İnşaat, Taahhüt, Sanayi ve Ticaret AŞ'nin , Kazakistan'da bir petrol ve gaz sahasında yapılacak işler için Tengizchevroil şirketiyle 438 milyon...

Tekfen iştiraki Kazakistan'da petrol sahası işi aldı

İSTANBUL (AA) - Tekfen İnşaat ve Tesisat AŞ'nin yüzde 50 hissesine sahip olduğu Gate İnşaat, Taahhüt, Sanayi ve Ticaret AŞ'nin , Kazakistan'da bir petrol ve gaz sahasında yapılacak işler için Tengizchevroil şirketiyle 438 milyon...

24 Kasım 2017 Cuma 10:58
Tekfen iştiraki Kazakistan'da petrol sahası işi aldı

İSTANBUL (AA) - Tekfen İnşaat ve Tesisat AŞ'nin yüzde 50 hissesine sahip olduğu Gate İnşaat, Taahhüt, Sanayi ve Ticaret AŞ'nin , Kazakistan'da bir petrol ve gaz sahasında yapılacak işler için Tengizchevroil şirketiyle 438 milyon dolarlık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Tekfen Holding AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, sözleşme kapsamında Kazakistan'ın Tengiz sahasındaki işlerin 55 ayda tamamlanacağı belirtildi.

Açıklamada, "Tekfen İnşaat ve Tesisat AŞ'nin yüzde 50 hissesine sahip olduğu Gate İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ, Tengizchevroil ile Kazakistan'ın Tengiz Petrol ve Gaz Sahasında 'Gelecek Gelişim Projesi-Kuyubaşı Basınç Yönetim Projesi, İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Enstrüman Montajı' işlerine ait 55 ayda tamamlanacak, 438 milyon dolar eşdeğeri bedelli sözleşmeyi imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
Gate İnşaatKazakistanPetrol Ve Gaz SahasıTekfen İnşaat
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