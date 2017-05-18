Tekin Acar Kozmetik Sephora'ya satılıyor

Türkiye’nin kozmetik devi Fransızlara satılıyor.Tekin Acar Kozmetik ülkemizde bulunan 19 mağazası ile Fransızların oluyor.Tekin Acar Kozmetik’in İstanbul ve Ankara’daki 19 mağazası Fransız Sephora’ya geçiyor.Rekabet Kurulu, Tekin Acar Büyük Mağazacılık Ticaret A.Ş.’ye ait 19 mağazaya ilişkin toplam 19 kira sözleşmesinin, belirli çalışanlar ve mağazaların işletilmesi için gerekli olan az sayıdaki sabit teçhizat ve demirbaşla beraber Sephora Kozmetik A.Ş’ye devredilmesi işlemine izin verdi.Tekin Acar’ın 11 mağazası için de kapatma kararı vererek kalan 50 mağaza ile yoluna devam etmesi bekleniyor.Fransız Sephora’nın temeli ise 1969 yılında kuruldu. Ünlü marka, Fransa’nın yanı sıra dünyanın bir çok ülkesinde faaliyet gösteriyor. Fransa’da 300 mağazası bulunan Sephora’nın dünya genelinde bin 700 mağazası var. Şirketin dünya genelinde 25 bin çalışanı bulunuyor. Yedi yıl önce Türkiye pazarına giren şirketin büyük bir bölümü İstanbul’da olmak üzere 28 mağazası bulunuyor.