 Tekneler kapış kapış 

CNR Avrasya Boat Show’da sergilenen teknelere sipariş yağdı.Fuarda sadece yüz binlerce dolarlık yatlar değil 8-10 bin liralık tekneler de yoğun ilgi görüyor. Vergi teşvikleri, düşük peşinat ve 60 aya varan vadeli satışlar CNR Avrasya Boat Show'a olan ilgiyi artırdı. Fuar 19 Şubat'a kadar devam edecek ama firmaların çoğunun elinde satacak tekne kalmadı.
Sözcü’nün haberine göre Yat, kotra ve tekne satan firmalar ÖTV’nin sıfırlanması ve KDV'nin yüzde 1'e indirilmesiyle denizciliğe ilginin de satışın da arttığını söylüyor. Firma sahipleri “vergi teşvikleri ile Türk bayrağı taşımak isteyen Türk tekne sahipleri yüzde 27,4’ü bulan vergi yükünden kurtarıldı. Yeni düzenleme ile Türk tekne sahipleri yüzde 1 KDV ile Türk bayrağı taşıma imkanı elde ettiler” diyor.
Ötv ve KDV indiriminden önce sadece varlıklı kesimin ilgi gösterdiği fuara bu kez düşük ve orta gelir düzeyine sahip denizseverler de yoğun ilgi gösterdi. 6 kişilik bir gezi teknesi ortalama 7 bin liradan başlıyor. Tekne motorlarının da satıldığı fuara bu hafta sonu rekor düzeyde katılım bekleniyor.