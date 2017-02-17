Ekonomi:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Şubat 2017 Cuma 15:07

Tekneler kapış kapış 

CNR Avrasya Boat Show’da sergilenen teknelere sipariş yağdı.

Tekneler kapış kapış 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
 Tekneler kapış kapış 
   CNR Avrasya Boat Show’da sergilenen teknelere sipariş yağdı.Fuarda sadece yüz binlerce dolarlık yatlar değil 8-10 bin liralık tekneler de yoğun ilgi görüyor. Vergi teşvikleri, düşük peşinat ve 60 aya varan vadeli satışlar CNR Avrasya Boat Show'a olan ilgiyi artırdı. Fuar 19 Şubat'a kadar devam edecek ama firmaların çoğunun elinde satacak tekne kalmadı.
   Sözcü’nün haberine göre Yat, kotra ve tekne satan firmalar ÖTV’nin sıfırlanması ve KDV'nin yüzde 1'e indirilmesiyle denizciliğe ilginin de satışın da arttığını söylüyor. Firma sahipleri “vergi teşvikleri ile Türk bayrağı taşımak isteyen Türk tekne sahipleri yüzde 27,4’ü bulan vergi yükünden kurtarıldı. Yeni düzenleme ile Türk tekne sahipleri yüzde 1 KDV ile Türk bayrağı taşıma imkanı elde ettiler” diyor.
   Ötv ve KDV indiriminden önce sadece varlıklı kesimin ilgi gösterdiği fuara bu kez düşük ve orta gelir düzeyine sahip denizseverler de yoğun ilgi gösterdi. 6 kişilik bir gezi teknesi ortalama 7 bin liradan başlıyor. Tekne motorlarının da satıldığı fuara bu hafta sonu rekor düzeyde katılım bekleniyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Boat Show
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trafik sigortasında araç değil şoför sigortalanacak Trafik sigortasında araç değil şoför sigortalanacak
Sahibinden satılık  Şehir Hatları vapuru Sahibinden satılık  Şehir Hatları vapuru
Ünlü firma battı Ünlü firma battı
İşsizlik oranları açıklandı İşsizlik oranları açıklandı
Alman devi Fransızlara satılıyor Alman devi Fransızlara satılıyor
Zeytinciler bile şaşırdı: Zeytin düştü, zeytinyağı fırladı Zeytinciler bile şaşırdı: Zeytin düştü, zeytinyağı...
Yukarı Çık

Trafik sigortasında araç değil şoför sigortalanacak
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, NTV'de yaptığı açıklamada trafik sigortası konusunda şu anda...

Haberi Oku