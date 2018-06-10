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Teknoparklara 711 milyon lira hibe desteği sağlandı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, teknoparklara 2004'ten bu yana 711 milyon lira tutarında hibe desteği sağlandığını belirterek, "Toplam desteğin 250 milyon liraya karşılık gelen önemli kısmı, son iki yılda verildi." dedi

Teknoparklara 711 milyon lira hibe desteği sağlandı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, teknoparklara 2004'ten bu yana 711 milyon lira tutarında hibe desteği sağlandığını belirterek, "Toplam desteğin 250 milyon liraya karşılık gelen önemli kısmı, son iki yılda verildi." dedi

10 Haziran 2018 Pazar 13:44
Teknoparklara 711 milyon lira hibe desteği sağlandı

ANKARA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AA muhabirine, bakanlığın Teknoloji Geliştirme Bölgelerine (Teknopark) yönelik yürüttüğü faaliyetlere ilişkin, açıklamalarda bulundu.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında, 2001 yılından bu yana sanayicileri araştırmacılar ve üniversitelerle buluşturduklarını anlatan Özlü, böylece yeni ürün ve üretim yöntemlerinin geliştirilmesine olanak sağlandığını söyledi.

Özlü, teknoparkların gelecek 10 yılda Türkiye'nin yüksek teknolojili ürün ihracatı oranının, yüzde 15'ler seviyesine çıkarılmasında büyük önem arz ettiğine işaret etti.

Teknoparkların, imalat sanayisinin dijital dönüşümünde, yerli ve milli teknolojileri geliştirme yolunda öncü rol üstlendiğinin altını çizen Özlü, teknoparkların yüksek katma değerli ürünlerin geliştirildiği, üniversite-sanayi buluşmasının somut ürünlere dönüştüğü, ön kuluçka ve kuluçka merkezleri ile girişimcilere elverişli ortamların sağlandığı Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin çok önemli bir unsuru olarak gelişimlerini sürdürdüklerini vurguladı.

"51 ile 77 teknopark kuruldu"

Teknoparklara, son yıllarda sağlanan desteklerdeki artışa dikkati çeken Özlü, "Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, teknoparklara, bugünkü değerlerle, 2004 yılından bugüne kadar toplam 711 milyon lira tutarında hibe desteği sağlandı. Toplam desteğin 250 milyon liraya karşılık gelen önemli kısmı, son 2 yılda verildi. Son 2 yılda teknopark sayılarındaki artış da benzer bir eğilim gösterdi. 2016 yılında 64 olan teknopark sayısı, 2018 yılı mart ayı itibariyle 77'ye ulaştı. Yılın ilk üç aylık döneminde, 8 teknopark kuruluşu ilan edilerek, bir rekora da imza atıldı." diye konuştu.

Özlü, bugüne kadar Türkiye'nin 51 ilinde, 77 teknopark kurulduğunu söyledi.

Kurulan teknoparklardan 56'sının faaliyete geçtiğini belirten Özlü, 21'inde ise altyapı çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Özlü, faaliyette olan 56 teknoparkta 4 bin 916 firma bulunduğunu belirterek, söz konusu işletmelerde toplam 47 bin 525 kişinin istihdam edildiğini ifade etti.

Teknoparklarda bugüne kadar 27 bin 749 projenin tamamlandığının altını çizen Özlü, 8 bin 316 proje üzerinde ise çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Özlü, ülkenin teknolojik gelişimi için teknoparkların büyük gayretle çalıştığını dile getirerek, faaliyette olan 56 teknoparkın yüzde 75'inin, yüzde 100 doluluk seviyesinde olduğunu aktardı.

Çankırı, Kastamonu, Kırklareli illerinde ilk, Ankara’da ise 9. teknopark olan Teknohab'ın değerlendirme süreçlerinin tamamlandığına değinen Özlü, kuruluşlarının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Türkiye'deki teknopark sayısının 81'e, teknopark bulunan il sayısının ise 54'e ulaşacağını kaydetti.

Muhabir: Mehtap Yılmaz

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Ekonomi
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