'Televizyon, reklam yatırımlarının yüzde 47,8'ini alıyor'

İSTANBUL (AA) - Reklamcılar Derneği Asbaşkanı Demet İkiler, Türkiye'de reklam yatırımlarının en büyük payının televizyonda gerçekleştiğini, televizyonun toplam reklam yatırımlarının yüzde 47,8'ini aldığını bildirdi.

Reklamcılar Derneği'nin Deloitte iş birliği ile hazırladığı 2017 Medya ve Reklam Yatırımları Raporu'nun açıklandığı toplantıda konuşan İkiler, medya yatırımlarının bir önceki yıla göre yüzde 6,3'lük artış gösterdiğini, 2018 yılı için ise yüzde 7 ila yüzde 10 arasında bir büyüme kaydedileceğini öngördüklerini söyledi.

İkiler, dijital medyanın ilk defa 2017 itibarıyla toplam medya yatırımlarındaki en büyük payı aldığını ve bundan sonra payını daha da artıracağını kaydetti.

Dijitalin toplam reklam yatırımları içinde aldığı payın geçen yıl yüzde 37,3'e çıktığını belirten İkiler, "Basın yüzde 21'lerden yüzde 15 civarına, televizyon yüzde 38'den yüzde 34 seviyesine düştü. Diğer mecralarda çok büyük bir değişim görmüyoruz." diye konuştu.

Dünyadaki toplam reklam yatırımları resmine bakıldığında 1 milyar doların üzerinde reklam yatırımı yapan ülkelerin toplam pazarda yüzde 95'lik bir dilim oluşturduğunu ifade eden İkiler, şunları kaydetti:

"Aslında bunlar da 42 ülkeden oluşuyor. Bu 42 ülke toplam reklam yatırımlarının yüzde 95'ini yapıyor. 2017 yılı itibarıyla bu ülkelerdeki medya yatırımları bir önceki yıla göre yüzde 3,4 seviyesinde büyümüş. Türkiye, reklam yatırımları sıralamasında 26. sırada. GSYH olarak baktığımızda Türkiye, daha ön sıralarda. 2016-2017 yılı değişimine baktığımızda yüzde 6,3 büyüme var. Medya yatırımlarının toplamı 2,2 milyar dolar dolaylarında oldu. Toplam medya ve reklam yatırımları da 3 milyar dolar seviyesine yaklaştı. Türkiye'de reklam yatırımlarının en büyük payı televizyonda gerçekleşiyor. Televizyon, toplam reklam yatırımlarının yüzde 47,8'ini alıyor. Dijitalin büyümesi dünyada olduğu gibi Türkiye'de de benzer bir tabloya sahip. Dijitalin toplam reklam yatırımları arasında aldığı pay yüzde 25,9 seviyesine çıktı." "Gazete ve dergide düşüş trendi devam etti"

Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nil Bağcıoğlu da Reklamcılar Derneği'nin iç ve dış piyasalarda esas alınan, temel sektörel istatistik olarak kılavuz niteliği taşıyan reklam ve medya yatırımları çalışmasını bu yıl güncellediklerini bildirdi.

Dijitalin yükselişinin bu güncellemeye esas oluşturduğunu belirten Bağcıoğlu, "Yeni metodolojimiz tüm paydaşlarımızın sürece dahil edilmesine olanak verirken, paylaşımcı ve şeffaf bir şekilde çalıştık. Deloitte ile bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz iş birliği, üyelerimizden oluşan Medya Yatırımları Danışma Kurulu'nun oluşturulması ve diğer meslek örgütleriyle yakın iş birliği, raporlama sürecinin güçlendirilmesine yönelik attığımız en önemli adımları oluşturuyor." diye konuştu.

Deloitte Danışmanlık Ortağı Tolga Yaveroğlu ise toplamda yüzde 4'lük büyüme ile televizyonun payının yüzde 48 civarında gerçekleştiğini kaydetti.

Yaveroğlu, basın tarafında gazete ve dergide düşüş trendinin devam ettiğini, sinema tarafında yüzde 5'lik bir büyüme olduğunu, sinemanın payının yüzde 1 seviyesinde bulunduğunu aktardı.

Muhabir: Gökhan Yıldız