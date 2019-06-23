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TESK, Kredi kartı gecikme faiz oranları düşürülmeli

Maliye kredi kartlarındaki taksit sayısını düzenlerken, gecikme faizlerinin yüksekliğine dikkat çeken TESK Genel Başkanı Palandöken, gecikme faizlerinde indirim istedib

TESK, Kredi kartı gecikme faiz oranları düşürülmeli

Maliye kredi kartlarındaki taksit sayısını düzenlerken, gecikme faizlerinin yüksekliğine dikkat çeken TESK Genel Başkanı Palandöken, gecikme faizlerinde indirim istedib

23 Haziran 2019 Pazar 10:53
TESK, Kredi kartı gecikme faiz oranları düşürülmeli

TESK, Kredi kartı gecikme faiz oranları düşürülmeli


ANKARA- Kredi kartı taksit sayılarının artırılmasının yanında, gecikme faizlerinin de düşürülmesi gerektiğine dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "2 Gün önce yeniden kredi kartı taksit sayıları ile ilgili yeni düzenlemeler yapılarak hayata geçti. Kredi kartı taksit sayıları artırıldı. Bu durum vatandaşımızı ve piyasaları rahatlatacak olumlu bir adım. Fakat daha etkin bir fayda görülmesi için gecikme faizlerinin düşürülmesi gerekiyor. Yılın ilk 3 ayında kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı 253 bin 85 kişi olarak gerçekleşti. Bu sayı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 14 arttı. Bu nedenle gecikme faizlerinin düşürülmesi borçların ödenebilirliğini artıracaktır. Bu da kısa sürede kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe düşenlerin oranı azalacaktır. Bunun içinde yapılması gereken bankalar elini taşın altına koymalı ve mevcut faiz oranı aşağı çekmeli" dedi.

-"GECİKME FAİZİNİN DÜŞÜRÜLMESİ TÜKETİCİ RAHATLATIR"

Kredi kartı gecikme faiz oranının 2,65'ten aşağı çekilmesi gerektiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Türkiye Bankalar Birliği'nin ilk çeyrek verilerine göre kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibe intikal etmiş ve takibi devam eden 2 milyon 427 bin 833 kişi var. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, mobilya, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli eşya alımları, havayolları ve konaklama ile ilgili yurtiçi harcamalarda kredi kartı taksit sayılarının artırıldığına ilişkin karar almıştı. Son düzenleme ile de cep telefonlarında ve kuyumcudan yapılan alışverişlere de taksit imkanı sağlandı. Bura daki amaç hiç kuşkusuz vatandaşın alım gücünü artırmak, piyasalara hareket katmak, ödeme sürecini kolaylaştırmak için çok olumlu. Fakat bunun hem vatandaşa hem piyasalara etkin bir şekilde fayda sağlaması için kredi kartı gecikme faizlerinin de yüzde 2,65'ten aşağı çekilmesi gerekiyor. Gecikme faizlerinin düşürülmesi herkese ödeme kolaylığı sağlayacaktır. Bu da piyasalarda yeniden bir hareketlenme ile birlikte güven gelmesi demektir" diye konuştu.
 

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Anahtar Kelimeler:
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