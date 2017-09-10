Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 31°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
108452
ALTIN
147.783
DOLAR
3.4090
STERLİN
4.5023
EURO
4.1028
Abdullah Avcı, Aykut Hoca'ya neden teşekkür etti?
Abdullah Avcı, Aykut Hoca'ya neden...
Real Madrid yine evinde puan kaybetti
Real Madrid yine evinde puan...
Kayserispor üç puanı iki golle aldı
Kayserispor üç puanı iki golle...
Premier Lig'de favoriler kazandı
Premier Lig'de favoriler kazandı
Beşiktaş, Karabük deplasmanından üç puanla döndü
Beşiktaş, Karabük deplasmanından üç puanla...

TESK'ten vergi indiriminde süre uzatımı talebi

TESK Genel Başkanı Palandöken, beyaz eşya, mobilya ve inşaat sektöründe yapılan vergi indirimlerinin süresinin yıl sonuna kadar uzatılmasını istedi.

TESK'ten vergi indiriminde süre uzatımı talebi

TESK Genel Başkanı Palandöken, beyaz eşya, mobilya ve inşaat sektöründe yapılan vergi indirimlerinin süresinin yıl sonuna kadar uzatılmasını istedi.

10 Eylül 2017 Pazar 11:13
TESK'ten vergi indiriminde süre uzatımı talebi

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, beyaz eşya, mobilya ve inşaat sektöründe yapılan vergi indiriminin sektörlerde etkisinin çok büyük olduğunu gözlemlediklerini belirterek, vergi indirimi sonrasında yurt içi satışlarda beyaz eşyada yüzde 25, mobilyada yüzde 35, konutta yüzde 8,2 artış olduğunu ifade etti.

Satışlardaki artışın büyüme oranının yükselmesine olumlu etkisine dikkati çeken Palandöken, vergi indirimlerinin bu ayın sonunda biteceğini belirtti.

Var olan indirimlerinin yıl sonuna kadar uzatılmasını isteyen Palandöken, "Beyaz eşya, mobilya ve inşaattaki vergi indirimlerinin süresi dolduktan sonra diğer sektörlerde de vergi indirimlerinin etkisi değerlendirilmeli. Otomotiv ve elektronik eşya gibi sektörlerde geçici süreli vergi indirimleri yapılmalı. Özellikle hurda teşviki yürürlükteyken otomotivde yapılacak vergi indiriminin satışlara ve dolayısıyla da ekonomik büyümeye etkisinin çok büyük olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Palandöken, sektörel bazda yapılan geçici süreli vergi indirimlerinin vergi gelirlerini azaltmayacağını savunarak, şunları kaydetti:

"Ayrıca indirim yapılan sektörlerde istihdam oranı da arttığı için çalışanların vergisi, sigorta primleri artıyor, kayıt dışılık azalıyor. Dolayısıyla ekonomik canlanma sağlandığında bunun vergi gelirlerine etkisi de çok daha fazla oluyor. Bu nedenle iç talebi artıracak şekilde geçici süreli yapılan vergi indirimleri ekonomiye son derece olumlu yansıyor. Bu etkileri, 2010'daki kriz nedeniyle yapılan indirimlerde açıkça gördük. Küresel krizin Türkiye ekonomisini teğet geçmesinde en büyük etki vergi indirimleri olmuştu."

Anahtar Kelimeler:
Ekonomi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyüme rakamları yarın açıklanacak
Büyüme rakamları yarın açıklanacak
Euro NCAP'ten Jeep Compass'a 5 yıldız
Euro NCAP'ten Jeep Compass'a 5 yıldız
Hallerde tavuk, balık et ve kuru fasulye de satılacak
Hallerde tavuk, balık et ve kuru fasulye de satılacak
Frankfurt Motor Show 2017, kapılarını 14 Eylül’de açıyor
Frankfurt Motor Show 2017, kapılarını 14 Eylül’de açıyor
Fındık üreticilerine 'acele etmeyin' çağrısı
Fındık üreticilerine 'acele etmeyin' çağrısı
Türk yumurtası 19 ülkeye ihraç edildi
Türk yumurtası 19 ülkeye ihraç edildi
TL 7 aylık performansıyla tarihinde bir ilki gerçekleştirdi
TL 7 aylık performansıyla tarihinde bir ilki gerçekleştirdi
Fındık üreticisi ağaçları kesmeye başladı
Fındık üreticisi ağaçları kesmeye başladı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim