Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
95876
ALTIN
186.684
DOLAR
4.4674
STERLİN
6.0078
EURO
5.2589
23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Buse Tosun altın madalya kazandı
23 Yaş Altı Avrupa Güreş...
Fenerbahçe Doğuş seriyi 2-0'a getirdi
Fenerbahçe Doğuş seriyi 2-0'a getirdi
Mersin Basketbol Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde
Mersin Basketbol Kadınlar Basketbol Süper...
Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli: En büyük önceliğim transfer dönemi olacak
Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli: En...
Ali Koç'un ilk transferi Damien Comolli
Ali Koç'un ilk transferi Damien...

Teşvik belgesi işlemlerinde yeni dönem başladı

Yatırımlarda devlet yardımları kapsamındaki teşvik belgeleriyle ilgili her türlü iş ve işlem elektronik ortamda yapılabilecek.

Teşvik belgesi işlemlerinde yeni dönem başladı

Yatırımlarda devlet yardımları kapsamındaki teşvik belgeleriyle ilgili her türlü iş ve işlem elektronik ortamda yapılabilecek.

10 Haziran 2018 Pazar 12:06
Teşvik belgesi işlemlerinde yeni dönem başladı

ANKARA (AA) - Yatırımlarda devlet yardımları kapsamındaki teşvik belgeleriyle ilgili her türlü iş ve işlem elektronik ortamda yapılabilecek.

Ekonomi Bakanlığının "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, teşvik belgesi müracaatları Bakanlık internet sayfası vasıtasıyla elektronik ortamda yapılabilecek.

Teşvik belgesiyle ilgili her türlü iş ve işlem için kullanıcılar tarafından Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) aracılığıyla Bakanlığa başvurulacak.

Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için kullanıcılar tarafından E-TUYS uygulamasında yer alan tanımlı alanların doldurulması ve gerekli belgelerin sistem üzerinden elektronik ortamda yüklenmesi gerekecek. E-TUYS üzerinden yüklenen evrakların Bakanlığa ayrıca ibrazı aranmayacak. Sisteme yüklenen her türlü belge veya evrakın eksiksiz bir şekilde muhafaza yükümlülüğü ve denetime karşı sorumluluğu, müracaat tarihinden itibaren 10 yıl boyunca yatırımcıya ait olacak.

İthal ve yerli makine alımları

Yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek ithal ve yerli makine ve teçhizat teminlerinde, alımı gerçekleştirilecek her bir makine ve teçhizat için alım yapılmadan önce kullanıcı tarafından E-TUYS üzerinden kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde işlem başlatılması gerekecek.

İthal ve yerli makine ve teçhizat listelerine ilişkin değişiklik talepleri için Bakanlığa müracaat edilecek. Ancak, her bir makine ve teçhizat için belirtilen miktarın aşılmaması kaydıyla, listede belirtilen tutarın üzerinde veya altında kalan alımlarda liste tadilatı yapılmaksızın doğrudan işlem yapılabilecek.

Söz konusu alımlar dışında kalan her türlü yatırım harcamasının (bina-inşaat, arsa-arazi, yardımcı makine ve teçhizat vb.) gerçekleşmesini müteakip, kullanıcılar tarafından E-TUYS üzerinden kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde kaydı gerçekleştirilecek.

Yatırımcı bilgilerinde değişiklik yapılması durumunda Bakanlığa müracaat olmaksızın kullanıcı yatırımcı adına söz konusu değişiklikleri E-TUYS'ta güncelleyecek.

Kullanıcı tarafından, öngörülen süre veya ek süre bitimini müteakip 6 ay içinde, yatırımın tamamlama vizesinin yapılması için E-TUYS uygulamasında yer alan tanımlı alanların doldurulması ve EK-5'de belirtilen bilgi ve belgelerin sistem üzerinden elektronik ortamda yüklenmesi suretiyle Bakanlığa başvurulacak.

Söz konusu tebliği değişiklikleri 2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Daha önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri için önceki tebliğ hükümleri uygulanacak.

Muhabir: Erdal Çelikel

Anahtar Kelimeler:
EkonomiE-TUYSResmi GazeteTeşvik Belgesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sermaye Türkiye'ye akacak Kore'den kaçacak
Sermaye Türkiye'ye akacak Kore'den kaçacak
İTO'nun yeni Genel Sekreteri Doç. Dr. Nihat Alayoğlu
İTO'nun yeni Genel Sekreteri Doç. Dr. Nihat Alayoğlu
Parayı bulan Türkiye'den kaçıyor
Parayı bulan Türkiye'den kaçıyor
Şölen CEO'su Elif Çoban: Bayramlarda yüzde 20 büyüme bekliyoruz
Şölen CEO'su Elif Çoban: Bayramlarda yüzde 20 büyüme bekliyoruz
TOKİ, Suriye sınırındaki 564 kilometrelik güvenlik duvarını tamamladı
TOKİ, Suriye sınırındaki 564 kilometrelik güvenlik duvarını tamamladı
Halkbank ile 8 ilde bin 200 çocuğun karne hayali gerçek oldu
Halkbank ile 8 ilde bin 200 çocuğun karne hayali gerçek oldu
Çocuklara En Güzel Hediyeler Migros'ta!
Çocuklara En Güzel Hediyeler Migros'ta!
Ford Otosan, Türkiye'nin En Değerli Otomotiv Markası!
Ford Otosan, Türkiye'nin En Değerli Otomotiv Markası!

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim