Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109755
ALTIN
142.887
DOLAR
3.4410
STERLİN
4.4322
EURO
4.0896
Cagliari, Van der Wiel'i transfer etti
Cagliari, Van der Wiel'i transfer...
Porto Teknik Direktörü Conceiçao: Gruptaki her takım birincilik için mücadele edebilir
Porto Teknik Direktörü Conceiçao: Gruptaki...
Kasımpaşa, Omeruo'yu yeniden kiraladı
Kasımpaşa, Omeruo'yu yeniden kiraladı
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda aday kadro 13 kişiye indi
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda...
Osmanlıspor, Josue'yi kadrosuna kattı
Osmanlıspor, Josue'yi kadrosuna kattı

THY, bu yıl 69 milyon yolcu taşımayı hedefliyor

- THY, bu yıl iç hatlarda 31 milyon, dış hatlarda 38 milyon olmak üzere toplam 69 milyon yolcu taşınmasını hedefliyor

THY, bu yıl 69 milyon yolcu taşımayı hedefliyor

- THY, bu yıl iç hatlarda 31 milyon, dış hatlarda 38 milyon olmak üzere toplam 69 milyon yolcu taşınmasını hedefliyor

25 Ağustos 2017 Cuma 17:36
THY, bu yıl 69 milyon yolcu taşımayı hedefliyor

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları AO (THY), 2017 yılında iç hatlarda 31 milyon, dış hatlarda 38 milyon olmak üzere toplam 69 milyon yolcu taşınmasını hedeflediğini duyurdu.

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan geleceğe dönük değerlendirmelerinde şirketin bu yıl toplam yüzde 2 artışla 175 milyar AKK'ya (Arz Edilen Koltuk Km) ulaşılmasının planlandığı, yolcu doluluk oranının da yüzde 77-78 aralığında olmasının beklendiği belirtilerek, ayrıca 2017 yılında yüzde 23 artışla 1 milyon 100 bin ton kargo taşınmasının hedeflendiği ifade edildi.

2017 yılında toplam akaryakıt tüketiminde yüzde 2 artış öngörülen değerlendirmede, 2017 yılı hedge dahil ortalama jet yakıtı maliyetinin ton başına 570 dolar olacağı varsayıldı.

Değerlendirmede, bu yıl yaklaşık 10,3-10,5 milyar dolar gelir elde edilmesinin öngörüldüğünü belirtilerek, "Birim giderlerde yüzde 4-6 arasında düşüş ve yüzde 21-23 arasında EBITDAR marjı hedeflenmektedir." ifadeleri kullanıldı.


Anahtar Kelimeler:
HedeflerKAPThy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump'ın Başekonomi Danışmanı Cohn: Hem istifa etmem hem de görevde kalmam için baskıya maruz kaldım
Trump'ın Başekonomi Danışmanı Cohn: Hem istifa etmem hem de görevde kalmam için baskıya maruz kaldım
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Dolar/TL 8 ayın en düşüğüne geriledi
Dolar/TL 8 ayın en düşüğüne geriledi
Gümrük Birliğinin geleceği masaya yatırıldı
Gümrük Birliğinin geleceği masaya yatırıldı
İnşaata kredi desteği 162 milyar lirayı aştı
İnşaata kredi desteği 162 milyar lirayı aştı
Varyap'tan Bodrum'a 120 milyon avroluk turizm yatırımı
Varyap'tan Bodrum'a 120 milyon avroluk turizm yatırımı
Oda ve borsa seçimlerine katılım için
Oda ve borsa seçimlerine katılım için "iki yıl" şartı
"Alınan tedbirlerle büyümenin iyi ivmelendiğini görüyoruz"

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim