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19 Şubat 2017 Pazar 00:59

THY'nin ikiz pilotlarının arasına Emirates girdi

THY'nin ikiz kardeş olan pilotları Patrizia J. Dietrich ve Constanze Dietrich'in yollarını Emirates ayırdı..

THY'nin ikiz pilotlarının arasına Emirates girdi
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THY'nin ikiz pilotlarının arasına Emirates girdi

Türk Hava Yolları tarihinde ikinci kez çalıştırmaya başladığı ikiz pilotlarını Emirates ayırdı.

Türk Hava Yolları’nın ilk yabancı ikiz pilotları olan Alman Dietrich kardeşleri, Körfez ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) dev havayolu şirketi Emirates ayırdı. İkiz kardeşi ile THY’de uçan 32 yaşındaki Patrizia Jacqueline Dietrich’in geçtiğimiz yıl Emirates Havayolları’ndan gelen teklifi kabul ederek bu şirkete geçtiği ortaya çıktı. Alman ikizler Constanze ve Patrizia Dietrich, 2014-2016 arasında THY’nin Boeing 777 tipi uzun menzilli uçaklarında ikinci pilot olarak uçuyorlardı.

2008-2013 yılları arasında Lufhansa’nın bölgesel uçuşlarındaki Embraer 195 tipi uçaklarında pilotluk yapan Constanze, THY’de 3 yıldır Boeing 777 tipi uçaklarda ikinci pilot olarak uçuyor. Constanze’nin ikiz kız kardeşi Patrizia ise 2 yıl THY’de uçtuktan sonra geçtiğimiz yıl nisan ayında Dubai’nin yolunu tuttu. Patricia şu an Emirates Havayolları’nda da Boeing 777’lerde ikinci pilot olarak görev yapıyor. Türk Hava Yolları’nın ilk ikiz pilotları ise Hava Kuvvetleri kökenli Hasan ve Hüseyin Denktaş kardeşlerdi. Asker kökenli ikizler birkaç sene arayla 1983 ve 1985 yıllarında THY’ye girmişler ve aynı dönemde uçmuşlardı.

 
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