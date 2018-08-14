THY uçaklarında Amerikan şirketlerine artık yer yok



Türkiye'ye ekonomik savaş ilan eden, Türk borsalarını alt üst eden Amerikan yönetimine tepkiler sürüyor. THY bu ülke şirketlerinin uçaklarda reklam alımını durdurdu.

Türk Hava Yolları (THY), ABD merkezli kuruluşlara reklam vermeyeceğini açıkladı.Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Türk Hava Yolları olarak devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir" dedi..

Konuyla ilgili resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "ABD’ye reklam verme" hashtagi ile "Türk Hava Yolları olarak devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir" dedi.