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THY 'ulaştırma sektörü'nü uçurdu: Sektöre can verdi

BIST 100 endeksinin yüzde 1,60 değer kaybettiği haftada, ulaştırma sektörü endeksi THY hisseleri öncülüğünde yüzde 7,7 değer kazanarak yatırımcısını güldürdü.

THY 'ulaştırma sektörü'nü uçurdu: Sektöre can verdi

BIST 100 endeksinin yüzde 1,60 değer kaybettiği haftada, ulaştırma sektörü endeksi THY hisseleri öncülüğünde yüzde 7,7 değer kazanarak yatırımcısını güldürdü.

26 Kasım 2017 Pazar 11:35
THY 'ulaştırma sektörü'nü uçurdu: Sektöre can verdi

THY 'ulaştırma sektörü'nü uçurdu: Sektöre can verdi

İSTANBUL (AA) - ERHAN CİHAN ÜNAL - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin yüzde 1,6 değer kaybettiği haftada, ulaştırma sektörü endeksi Türk Hava Yolları (THY) hisseleri öncülüğünde yüzde 7,7 değer kazanarak yatırımcısını güldürdü.

Döviz kurları ve faizlerdeki yükselişin etkisiyle hafta boyu satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 1,6 değer kaybetti. Bu dönemde Borsa İstanbul'da hesaplanan 22 sektörden 9 tanesi değer kazanırken 13 tanesi ise değer kaybetti.

Aynı dönemde en çok kazandıran sektör endeksleri içerisinde yüzde 7,7 ile ulaştırma ilk sırada yer alırken, onu yüzde 5,2 ile metal ana sanayi, yüzde 4,45 ile turizm izledi. En çok düşüş kaydeden sektör endeksleri içerisinde yüzde 5,19 ile bankacılık ilk sırada yer alırken, onu yüzde 5,01 ile ticaret , yüzde 1,97 ile spor izledi.

THY performansı ile öne çıktı

En fazla kazandıran sektör endeksi içerisindeki hisselerde ise THY hisselerinin öne çıktığı gözlendi. Endeks içindeki ağırlığının yüksek olması nedeniyle yön üzerinde belirleyici olan THY hisseleri bu dönemde yüzde 8,89 kazanç sağlayarak yatırımcılarının yüzünü güldürdü.

Haftanın son işlem gününde AA Finans Masasına konuk olan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Kağıt üzerinde olduğumuzdan daha değerliyiz. Türkiye ekonomisi de kağıt üzerinde beklenenden daha fazla getirileri olan bir ekonomi... Tüm rasyolarımızı iyileştirmeye çalışıyoruz. Varlıklarımızı 18 milyar dolara getirdik. Şirketimizin bu yılki EBITDAR'ının yüzde 25 olacağını söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Bankacılık endeksinde kayıplar devam ediyor

Bu hafta en çok değer kaybeden sektör endekslerine baktığımızda ise bankacılık endeksi ilk sırada yer aldı. Haftalık bazda değer kaybını üst üstte 3'üncü haftaya taşıyan bankacılık endeksi, BIST 100 endeksi içerisindeki ağırlığı ve etkisiyle endeksin de gerilemesinde önemli rol oynadı.

Yıl sonuna kadar hangi sektörlerin öne çıkabileceğine ilişkin AA muhabirinin sorularını cevaplayan İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer, "Yılın son döneminde kar marjları yüksek firmalar dikkat çekici olacak. Otomotiv, beyaz eşya, demir çelik gibi sektörler daha ön planda olabilir." ifadelerini kullandı.

Özer, "BIST 100 endeksinin tekrar güç kazanabilmesi için 106.800 seviyesinin üzerine yerleşmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Son Güncelleme: 26.11.2017 08:57
Anahtar Kelimeler:
ThySektör EndeksleriEkonomiBorsa İstanbul
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