Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
85545
ALTIN
250.511
DOLAR
6.0596
STERLİN
7.6854
EURO
6.7816

Tiffany Tomato markaları icradan satışa çıkıyor

Türk moda sektöründe 90'lı yıllara damgasını vuran Tiffany&Tomato'nun sahip olduğu markalar 11 Haziran'da icradan satışa çıkacak.

Tiffany Tomato markaları icradan satışa çıkıyor

Türk moda sektöründe 90'lı yıllara damgasını vuran Tiffany&Tomato'nun sahip olduğu markalar 11 Haziran'da icradan satışa çıkacak.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:38
Tiffany Tomato markaları icradan satışa çıkıyor

Tiffany Tomato markaları icradan satışa çıkıyor


Türk tekstil sektörünün en ünlü markaları arasında yer alan sektörün öncü kuruluşlarından Tiffany Tomato, iflasının ardından sahip olduğu markalar satışa çıktı.Türkiye’de giyim sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren Tiffany&Tomato markası icradan satışa çıkıyor.

Şartnameye göre firmaya ait 3 milyon TL değerindeki 3 adet (Tiffany Tomato 2012, Tiffany&Tomato 2012, Tiffany&Tomato 2017) marka 11 Haziran 2019 tarihi saat 11.15’de Bakırköy Adalet Sarayı 13. İcra Müdürlüğü’nde yarı fiyatına satışa çıkacak.

1990’lı yıllarda Sedat Onur tarafından kurulan ve Türkiye’de 400 mağazaya ulaşan marka, 1997 yılında 35 milyon dolar borçla iflas ederek, 1998’de ise Tiffany ve Tomato isimleri icradan ayrı ayrı satıldı. Tiffany ismini Modateks, Tomato adını da Juior Tekstil satın aldı. 

Tiffany ismi ise 2012’de Batik Örme’ye geçti. Batik Örme, Tiffany ismiyle mağazalar açarak markayı büyütme başarısı sergiledi. 11 Haziran’da ise Tiffany Tomato 2012, Tiffany&Tomato 2012, Tiffany&Tomato 2017 isimli markalar icradan satılacak.

Anahtar Kelimeler:
Tiffany TomatoTiffanyJuior TekstilTomato
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akkuyu Nükleer Bilgilendirme Merkezi'ne 100 bin kişi katıldı
Akkuyu Nükleer Bilgilendirme Merkezi'ne 100 bin kişi katıldı
İngilizce Türkçe Kurumsal Tercüme İçin RDS Tercüme'ye Güvenin
İngilizce Türkçe Kurumsal Tercüme İçin RDS Tercüme'ye Güvenin
Deniz ve Ferahlık Temalı Davetiye Örnekleri
Deniz ve Ferahlık Temalı Davetiye Örnekleri
Çandarlı Emlak Ofisleri İle Gayrimenkul Sahibi Olun
Çandarlı Emlak Ofisleri İle Gayrimenkul Sahibi Olun
Palandöken 'Esnaf bayram sonrası için ümitli
Palandöken 'Esnaf bayram sonrası için ümitli
Emekli ek ödenek peşinde, her ay 344 TL istiyor
Emekli ek ödenek peşinde, her ay 344 TL istiyor
Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek
Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek
Facebook'a Ankara'dan 1.6 milyon lira ceza geldi
Facebook'a Ankara'dan 1.6 milyon lira ceza geldi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort