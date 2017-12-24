Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
111099
ALTIN
156.073
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0861
EURO
4.5104
Süper Lig'de ilk yarının lideri Medipol Başakşehir
Süper Lig'de ilk yarının lideri...
Talisca, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi çıkış yapan 11'inde
Talisca, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi...
Trabzonspor, Karabükspor'la berabere kaldı
Trabzonspor, Karabükspor'la berabere kaldı
Malatyaspor, Kayseri'de galip
Malatyaspor, Kayseri'de galip
Ersan'ın 21 sayısı Hawks'a galibiyeti getirdi
Ersan'ın 21 sayısı Hawks'a galibiyeti...

TİM Başkanı Büyükekşi: 2018'de ihracatta rekor kıracağız

TİM Başkanı Büyükekşi, "2018 yılında ihracatta OVP hedefi olan 169 milyar doları aşarak tüm zamanların rekorunu kıracağımıza inanıyoruz." dedi.

TİM Başkanı Büyükekşi: 2018'de ihracatta rekor kıracağız

TİM Başkanı Büyükekşi, "2018 yılında ihracatta OVP hedefi olan 169 milyar doları aşarak tüm zamanların rekorunu kıracağımıza inanıyoruz." dedi.

24 Aralık 2017 Pazar 14:22
TİM Başkanı Büyükekşi: 2018'de ihracatta rekor kıracağız

İSTANBUL (AA) - Ali Atar - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, AA muhabirine 2017 yılına ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu yılı ihracat ve istikrar için "atılım yılı" olarak ilan ettiklerini, koyulan hedefleri aşmak için de bir yol haritası oluşturduklarını anımsattı.

Bu yıl hükümetten talep ettikleri desteklerin birçoğunun kabul gördüğünü bildiren Büyükekşi, "Verilen destekler, ihracatçılarımıza can suyu oldu. Aynı zamanda, dünya ekonomisindeki toparlanma da ihracatımıza misliyle yansıdı." dedi.

Büyükekşi, "2018 yılında ise ihracatta OVP hedefi olan 169 milyar doları aşarak tüm zamanların rekorunu kıracağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İngiltere, Japonya ve Endonezya’da yeni TTM’ler açacağız"

Mehmet Büyükekşi, TİM olarak bu yıl 28 ülkeye ticaret heyeti organize ettiklerini, Afrika’dan Uzak Doğu’ya, Avrupa’dan Orta Doğu’ya kadar birçok ülkeye ihracatçıları götürdüklerini söyledi.

Gelecek yıl ise Şili’den Japonya’ya Senegal’den Ukrayna’ya en az 30 ülkeye ticaret heyeti organize etmeyi planladıklarını bildiren Büyükekşi, "İhracatçılarımıza ilgili pazar hakkında bilgi verdiğimiz 'ROTA' programlarımıza 2018 yılında da devam edeceğiz. Bu yıl ihracatçılarımıza 9 ülke hakkında bilgi verdik. 2018’de ise en az 10 ülkeyi daha detaylarıyla anlatacağız.

Yine 2017 yılı içerisinde Türkiye Ticaret Merkezleri Projesini hayata geçirdik. Bu çerçevede Tahran, New York, Chicago ve Dubai’de Türkiye Ticaret Merkezleri’ni açtık. 2018 yılında ise İngiltere, Japonya ve Endonezya’da yeni TTM’ler açacağız. ABD’deki TTM’lerimize biri Miami diğeri yine New York olmak üzere iki yeni TTM daha ekleyeceğiz. Rusya, Almanya, Katar gibi ülkeler ise TTM açmayı planladığımız ülkelerin başında yer alıyor." bilgilerini verdi.

"2018 istihdamın artmaya devam ettiği bir yıl olacak"

Büyükekşi, "İnanıyoruz ki 2018 yılı Türkiye için güçlü büyümenin devam ettiği, risklerin görece olarak daha aşağıya indiği, istihdamın artmaya devam ettiği bir yıl olacak. Güçlü büyüme momentumunu 2018 yılında da devam ettireceğiz." şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
EkonomiIhracat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Arslan'dan 'PTT mağdurlarına' müjde
Bakan Arslan'dan 'PTT mağdurlarına' müjde
Dev otomotiv markalarının döküm parçaları Trabzon'dan
Dev otomotiv markalarının döküm parçaları Trabzon'dan
'Alo'ya 9 ayda 37,6 milyar lira harcandı
'Alo'ya 9 ayda 37,6 milyar lira harcandı
OSB'ler 8 bin kişiye ekmek kapısı olacak
OSB'ler 8 bin kişiye ekmek kapısı olacak
Tamirle başladıkları cerrahi alet sektöründe dünyaya açıldılar
Tamirle başladıkları cerrahi alet sektöründe dünyaya açıldılar
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: Biz 2018'i hizmet yılı olarak kabul ediyoruz
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: Biz 2018'i hizmet yılı olarak kabul ediyoruz
Cibuti'deki
Cibuti'deki "Türkiye Özel Ekonomik Bölgesi" için çalışmalar hızlandı
"Dünyada en hızlı büyüyen operatörlerden biriyiz"

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim