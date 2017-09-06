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TMO fındık alımına başladı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba'nın açıkladığı takvim doğrultusunda hazırlıklarını tamamlayan TMO, Ordu'da fındık alımına başladı.

TMO fındık alımına başladı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba'nın açıkladığı takvim doğrultusunda hazırlıklarını tamamlayan TMO, Ordu'da fındık alımına başladı.

06 Eylül 2017 Çarşamba 16:09
TMO fındık alımına başladı

ORDU (AA) - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın açıkladığı takvim doğrultusunda hazırlıklarını tamamlayarak Ordu'da fındık alımına başladı.

Altınordu ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde depo kiralayan TMO, daha önce randevu verdiği üreticilerden Giresun kalite fındığın kilogramını 10,5, levant kalite fındığın kilogramını ise 10 liradan alıyor.

İlk gün 50 üretici tarafından TMO'ya fındık verilirken, üreticiler tarafından 500 kilogram ile 5 ton arasında fındık satışı yapıldı.

Ulubey ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nden yaklaşık 2 ton fındık getiren üretici Kani Yurttaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, TMO'dan daha önce internet üzerinden bugün için randevu aldıklarını belirterek, TMO'nun fiyatının serbest piyasaya göre iyi olduğunu, bu nedenle ofisi tercih ettiklerini söyledi.

TMO'nun 10 liradan fındık aldığını anımsatan Yurttaş, "Keşke daha yüksekten alsaydı. Fındığın üretim maliyeti ortada ama tüccara göre kilogramda 1 lira fark var. Onun için TMO bizim için daha iyi oldu." dedi.

Yurttaş, TMO yetkililerinin verdiği hizmetten memnun olduklarını da dile getirerek, "Sağolsun her şeyimizle ilgileniyorlar. Bizim tek derdimiz fiyat. Onun dışında TMO'dan son derece memnunuz." ifadesini kullandı.

Altınordu ilçesi Kurtulmuş Mahallesi'nden 800 kilogram fındık getiren üretici Ömer Turgay ise tüm üreticilerin fındığını daha iyi fiyattan satma çabasında olduğunu kaydederek, "Biz de bu çaba içerisine girerek ürünümüzü tüccarın fiyatının üzerinde satmaya çalışıyoruz. Bizim adımıza inşallah hayırlısı olur." diye konuştu.

Muhabir: Hayati Akçay

Anahtar Kelimeler:
TMOEkonomiFındıkOrdu
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