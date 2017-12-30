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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Katar, Türk firmaları için yeni fırsatlar sunuyor

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "2022 Dünya Kupası ve 2030 Katar Ulusal Vizyonu çerçevesinde gerçekleştirilmesi gündemde olan projeler Türk firmaları için yeni fırsatlar sunuyor." dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Katar, Türk firmaları için yeni fırsatlar sunuyor

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "2022 Dünya Kupası ve 2030 Katar Ulusal Vizyonu çerçevesinde gerçekleştirilmesi gündemde olan projeler Türk firmaları için yeni fırsatlar sunuyor." dedi.

30 Aralık 2017 Cumartesi 13:47
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Katar, Türk firmaları için yeni fırsatlar sunuyor

ANKARA (AA) - Türk iş adamları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Katar Ticaret ve Sanayi Odasının organizasyonunda 15-17 Ocak'ta Katar’ı ziyaret edecek.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ziyarete ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Katar'ın zengin yer altı kaynakları yardımıyla hızlı bir kalkınma süreci yakalamak istediğine dikkati çekerek, "Katar, dışa açık ve dünya ile bütünleşmiş bir ekonomi yaratmayı, güçlü ve aktif bir özel sektör oluşturarak ekonomide kamu kesiminin baskın rolünü azaltmayı amaçlıyor.” ifadesini kullandı.

Türk müteahhitlik firmalarının Katar’da üstlendikleri projelerin 11,6 milyar dolara ulaştığını belirten Hisarcıklıoğlu, 2022 Dünya Kupası ve 2030 Katar Ulusal Vizyonu çerçevesinde gerçekleştirilmesi öngörülen alt ve üstyapı projelerinin Türk firmaları için yeni fırsatlar sunduğunu bildirdi.

Türk ve Katar firmaları temsilcileri iş görüşmeleri yapacak

Hisarcıklıoğlu, Katarlı yatırımcıların Türkiye’ye ilgisinin arttığına dikkati çekerek, geçen yıl gerçekleştiren Katar ziyareti ve firmalar arası iş görüşmelerinin son derece başarılı geçtiğini kaydetti. Hisarcıklıoğlu, "Aynı ziyaret esnasında, TOBB ile Katar Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan anlaşma ve 2017'de firmalarımızla gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonucu 15-17 Ocak 2018'de Katar’a geniş katılımlı bir heyet düzenlemeye karar verdik." değerlendirmesinde bulundu.

Program kapsamında Türk-Katar İş Forumu gerçekleştirilecek. Başta altyapı, elektrikli cihazlar, sanayi plastik ürünleri, gıda ve tarım, lojistik, inşaat, bilgi teknolojileri, makine ve teçhizat, cam ve züccaciye, tarım makineleri, bebek ve yetişkin bezi, enerji hizmetleri ile ilaç ve tıbbi cihazlar olmak üzere çeşitli sektörlerde Türk ve Katar firmaları temsilcileri iş görüşmeleri yapacak, bazı tesisler ziyaret edilecek.

Muhabir: Tuba Şahin

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Ekonomi
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