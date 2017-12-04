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Toptancılar için n11pro devri başlıyor

- Tüm ürünlerin toptan satışla satılacağı ve şirketlerin işlerini dijitale taşıyacağı n11pro, kayıt almaya başladı

Toptancılar için n11pro devri başlıyor

- Tüm ürünlerin toptan satışla satılacağı ve şirketlerin işlerini dijitale taşıyacağı n11pro, kayıt almaya başladı

04 Aralık 2017 Pazartesi 13:14
Toptancılar için n11pro devri başlıyor

İSTANBUL (AA) - Toptan satış platformu n11pro, hizmete açılıyor.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, işletmeden tüketiciye konseptli e-ticaret platformu olan şirket, hedef kitlesini genişletiyor. Bugüne kadar iş modeliyle bireysel müşterilere satış yaparak Türk KOBİ'lerini ekonomiye kazandıran n11.com, toptan satış e-ticaret kanalını kuruyor. n11pro adı altında hizmet verecek yeni platform, müşteri ve tedarikçileri tek bir çatı altında toplamayı hedefliyor.

Maliyet ve operasyonel riskleri azaltarak kurumsal müşterilere toplu satın alma imkanı sunan yeni platform, üretici ve işletmelerin de yüksek hacimli satış yaparak büyümelerine olanak sağlayacak. KOBİ'lerin üyelik formunu doldurarak gerekli evrakları tamamlanmasının ardından n11pro sistemine kaydolmaları için kayıtlar başladı.

Müşteri ve tedarikçileri tek bir çatı altında toplayan n11pro, toptan satış imkanı ve satın alınan ürün adedine göre değişen rekabetçi birim fiyatlar ile KOBİ’lerin büyümesine olanak sağlamayı hedefliyor.

Avantajlı kargo ve nakliye seçenekleri ile üretici ve işletmelere kolaylık sağlayacak olan yeni platform, satın alım yapacak firmaların ham maddeden yarı mamule, yedek parçadan nihai ürüne ulaşabilmesini sağlarken, kredi kartı, çoklu kredi kartı ve vadeli ödeme gibi çeşitli ve güvenilir ödeme seçenekleriyle de tek platform üzerinden tüm sektör gruplarına erişebilme imkanı sunacak.


Anahtar Kelimeler:
N11.comN11pro
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