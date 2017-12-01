Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
103218
ALTIN
161.906
DOLAR
3.9395
STERLİN
5.3110
EURO
4.6932
PFDK'dan 6 Süper Lig kulübüne ceza
PFDK'dan 6 Süper Lig kulübüne...
Totti: Tribünde olmak daha çok acı veriyor
Totti: Tribünde olmak daha çok...
Derbide golcü ve kalecilerin rekabeti yaşanacak
Derbide golcü ve kalecilerin rekabeti...
Dünya Kupası'nda kura heyecanı
Dünya Kupası'nda kura heyecanı
Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek
Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek

TP'nin bazı faaliyetlerinin TPIC'e devrine yönelik işlemler tamamlandı

ANKARA (AA) - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TP) bazı faaliyetlerinin Turkish Petroleum International Company Limited Şirketine (TPIC) devredilmesine yönelik işlemlerin tamamlandığı bildirildi. Şirketten yapılan açıklamada, TP'nin...

TP'nin bazı faaliyetlerinin TPIC'e devrine yönelik işlemler tamamlandı

ANKARA (AA) - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TP) bazı faaliyetlerinin Turkish Petroleum International Company Limited Şirketine (TPIC) devredilmesine yönelik işlemlerin tamamlandığı bildirildi. Şirketten yapılan açıklamada, TP'nin...

01 Aralık 2017 Cuma 12:18
TP'nin bazı faaliyetlerinin TPIC'e devrine yönelik işlemler tamamlandı

ANKARA (AA) - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TP) bazı faaliyetlerinin Turkish Petroleum International Company Limited Şirketine (TPIC) devredilmesine yönelik işlemlerin tamamlandığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, TP'nin Sondaj, Workover, Kuyu Tamamlama ve Jeofizik Operasyonlar Müdürlüğü bünyesinde yürütülen bazı faaliyetlerinin, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye ait TPIC'e devrinin 12 Haziran tarihli Bakanlar Kurulunda kararlaştırıldığı hatırlatıldı.

Söz konusu devrin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının milli enerji politikaları uyarınca 30 Kasım'da TP Genel Müdürlüğünde imzalanan protokolle yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının koordinasyonunda TP Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Melih Han Bilgin ile TPIC Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Türkoğlu’nun 30 Kasım 2017 Perşembe günü Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü'nde imzaladıkları devir protokolüyle birlikte söz konusu Bakanlar Kurulu kararında belirtilen TPIC'e ait olan yurt içi ve yurt dışı arama ve işletme ruhsatlarının devri, TP servis hizmetlerinde hâli hazırda çalışan personelin TP’de çalışmaya devam etmesi ve diğer birçok hususta anlaşma sağlandı. Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında ülkemizin petrol ve doğalgaz potansiyelini tespit etmek ve milli ekonomiye kazandırmak, uluslararası faaliyetlerle gelir kaynakları temin etmek ve enerji sektöründe etkin rol oynamak, ülkemizin enerji koridoru olmasında aktif görev almak misyonuyla faaliyetlerini 6 ülkede aralıksız sürdüren TP, söz konusu mutabakatla birlikte esas faaliyet alanı olan arama ve üretime odaklanacaktır."

Anahtar Kelimeler:
DevirEnerji Ve Tabii Kaynaklar BakanlığıTurkish Petroleum International Company (TPIC)Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TP)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yapı Kredi bankacılıkta engelleri kaldırmaya devam ediyor
Yapı Kredi bankacılıkta engelleri kaldırmaya devam ediyor
3. köprü ile bölgeye taşınma talebi yüzde 54 arttı
3. köprü ile bölgeye taşınma talebi yüzde 54 arttı
Türk savunma şirketleri 'en iyiler' arasında
Türk savunma şirketleri 'en iyiler' arasında
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
Dolar/TL güne düşüşle başladı
Dolar/TL güne düşüşle başladı
CIO 2017 Ödülleri
CIO 2017 Ödülleri
Fed'in yeni Başkan Yardımcısı'ndan dijital para açıklaması
Fed'in yeni Başkan Yardımcısı'ndan dijital para açıklaması
Borsa İstanbul'dan açıklama
Borsa İstanbul'dan açıklama

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim