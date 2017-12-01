TP'nin bazı faaliyetlerinin TPIC'e devrine yönelik işlemler tamamlandı

ANKARA (AA) - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TP) bazı faaliyetlerinin Turkish Petroleum International Company Limited Şirketine (TPIC) devredilmesine yönelik işlemlerin tamamlandığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, TP'nin Sondaj, Workover, Kuyu Tamamlama ve Jeofizik Operasyonlar Müdürlüğü bünyesinde yürütülen bazı faaliyetlerinin, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye ait TPIC'e devrinin 12 Haziran tarihli Bakanlar Kurulunda kararlaştırıldığı hatırlatıldı.

Söz konusu devrin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının milli enerji politikaları uyarınca 30 Kasım'da TP Genel Müdürlüğünde imzalanan protokolle yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının koordinasyonunda TP Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Melih Han Bilgin ile TPIC Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Türkoğlu’nun 30 Kasım 2017 Perşembe günü Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü'nde imzaladıkları devir protokolüyle birlikte söz konusu Bakanlar Kurulu kararında belirtilen TPIC'e ait olan yurt içi ve yurt dışı arama ve işletme ruhsatlarının devri, TP servis hizmetlerinde hâli hazırda çalışan personelin TP’de çalışmaya devam etmesi ve diğer birçok hususta anlaşma sağlandı. Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında ülkemizin petrol ve doğalgaz potansiyelini tespit etmek ve milli ekonomiye kazandırmak, uluslararası faaliyetlerle gelir kaynakları temin etmek ve enerji sektöründe etkin rol oynamak, ülkemizin enerji koridoru olmasında aktif görev almak misyonuyla faaliyetlerini 6 ülkede aralıksız sürdüren TP, söz konusu mutabakatla birlikte esas faaliyet alanı olan arama ve üretime odaklanacaktır."

