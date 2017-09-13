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Trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,55 artarak 21 milyon 643 bin 213'den 21 milyon 763 bin 103'e çıktı.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,55 artarak 21 milyon 643 bin 213'den 21 milyon 763 bin 103'e çıktı.

13 Eylül 2017 Çarşamba 11:18
Trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı

ANKARA (AA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, temmuz sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 763 bin 103 taşıtın yüzde 53,9'unu otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,3'ünü traktör, yüzde 3,8'ini kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan toplam 128 bin 88 taşıt içinde otomobil yüzde 58,7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 17,7 ile motosiklet, yüzde 15,9 ile kamyonet, yüzde 4,2 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 3,5'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuzda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya göre yüzde 34 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 28,6, minibüste yüzde 40,7, otobüste yüzde 92,1, kamyonette yüzde 71,7, kamyonda yüzde 39,7, motosiklette yüzde 37,6, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 3,4 olarak gerçekleşti. Traktörde ise yüzde 5,9 azalış oldu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,1 artış gösterdi. Bu artış otomobilde yüzde 37,6, minibüste yüzde 51,9, otobüste yüzde 78,6, kamyonette yüzde 38,1, kamyonda yüzde 14, motosiklette yüzde 63,9, traktörde yüzde 33,3 oldu. Özel amaçlı taşıtlarda ise yüzde 22,2 azalış kayıtlara geçti.

Ocak-temmuz dönemi

Ocak-temmuz döneminde 730 bin 11 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 57 bin 332 taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 672 bin 679 arttı.

Muhabir: Arife Yıldız Ünal

Anahtar Kelimeler:
Motorlu Kara Taşıtları IstatistikleriTÜİKTürkiye
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