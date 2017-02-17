Trafik sigortasında araç değil şoför sigortalanacak

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, NTV'de yaptığı açıklamada trafik sigortası konusunda şu anda yeni bir model üzerinde çalışıldığını söyledi. Şimşek şöyle devam etti:dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, NTV'de yaptığı açıklamada trafik sigortası konusunda şu anda yeni bir model üzerinde çalışıldığını söyledi.