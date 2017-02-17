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17 Şubat 2017 Cuma 14:53

Trafik sigortasında araç değil şoför sigortalanacak

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, NTV'de yaptığı açıklamada trafik sigortası konusunda şu anda yeni bir model üzerinde çalışıldığını söyledi.

Trafik sigortasında araç değil şoför sigortalanacak
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Trafik sigortasında araç değil şoför sigortalanacak

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, NTV'de yaptığı açıklamada trafik sigortası konusunda şu anda yeni bir model üzerinde çalışıldığını söyledi. Şimşek şöyle devam etti:

Sistemin şöyle bir eksikliği var, trafik sigortası zorunlu bir sigorta. Sizin karşı tarafa vereceğiniz zararı karşılamak için düzenlenmiş. Dolayısıyla arabadan çok aslında şoförün sigortalandırılması lazım. Arabanızın sigortası var, belki de hiç deneyimi olmayan bir şoföre 'hadi al sür' diyorsunuz. Primleri yükselten bu tür faktörler var. Hazine'ye söyledim, arkadaşlar çalışıyor. Sadece taşıtın değil sürücünün risklerini de dikkate alan bir sistem... Bu muhtemelen kaza ve zarar sayısını azaltır, primleri aşağı çeker." dedi.

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Trafik Sigortası Yeni Dönem
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