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Trafik sigortasında 'tavan fiyat' 2018'de devam edecek

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Zorunlu trafik sigortasında azami prim uygulamasına 2018 yılında da devam edeceğiz." dedi.

Trafik sigortasında 'tavan fiyat' 2018'de devam edecek

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Zorunlu trafik sigortasında azami prim uygulamasına 2018 yılında da devam edeceğiz." dedi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 09:51
Trafik sigortasında 'tavan fiyat' 2018'de devam edecek

ANKARA - Zeynep Akyıl

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, zorunlu trafik sigortasında azami prim (tavan fiyat) uygulamasının 2018 yılında da devam edeceğini belirterek, "Sigorta şirketlerinin 9 ayda yaklaşık 240 milyon liralık zarar ettiğini tespit ettik. Şirketlerimizin sermayesinin erimemesi için azami prim tutarlarında bir defaya mahsus olmak üzere yıl başında yüzde 5 artış olacak." dedi.

Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılın nisan ayında zorunlu trafik sigortalarında azami prim uygulamasının başlatıldığını hatırlattı.

Yüksek riskli araç grubunun prim ve hasarlarını tüm sigorta şirketlerine dengeli bir şekilde dağıtılmasını öngören Riskli Sigortalılar Havuzu'nun da temmuz ayında oluşturulduğunu anlatan Şimşek, 2017'de devreye giren bu iki uygulama ile sigortalıların, kanunen yaptırmakla zorunlu oldukları trafik sigortalarına makul primlerle rahatça erişebilir hale geldiğini söyledi.

Şimşek, "2017 yılı kasım ayı itibarıyla trafik sigortalarındaki ortalama prim, uygulama öncesi 2017 mart ayına göre nominal olarak yaklaşık yüzde 19, reel olarak yüzde 28 düştü." ifadelerini kullandı.

Sigorta şirketlerinin zorunlu trafik sigortası branşındaki mali durumlarının Hazine Müsteşarlığı tarafından izlendiğini dile getiren Şimşek, zorunlu trafik sigortası sisteminin sürdürülebilirliğinin büyük öneme sahip olduğunu kaydetti.

"Sigorta şirketlerinin zarar ettiğini tespit ettik"

Sigorta primlerinin şirketler tarafından sunulan teminatları karşılayacak, sigortalılar içinse ödenebilecek seviyede olmasının önemini vurgulayan Şimşek, bu dengenin tutturulmasının, sistemin sürdürülebilirliği için çok önem arz ettiğini ifade etti.

Şimşek, bu çerçevede zorunlu trafik sigortasında azami prim uygulamasına 2018 yılında da devam edeceklerini bildirdi.

Hazine Müsteşarlığınca sigorta şirketlerinin 9 aylık teknik sonuçlarının analiz edildiğini anlatan Şimşek, bu sürede sektörün yaklaşık 240 milyon liralık zarar ettiğini tespit ettiklerini, bu zararın da 9 aylık prim üretiminin yüzde 3'üne denk geldiğini söyledi.

Zararın geçmiş yargı kararları çerçevesinde ayrılan karşılıklar nedeniyle ortaya çıktığına işaret eden Şimşek, "Geçen yıl yaptığımız yasal düzenlemelerle yargı kararları ile ilgili sorun çözümlendi ancak geçmişten gelen davalık dosyalar nedeniyle karşılıklar ayrılmaya ve gider yazılmaya devam ediyor." dedi.

Vatandaş da şirketler de zarar etmemiş olacak

Şimşek, yılın son 3 ayında da şirketlerin teknik zarar trendinin devam edeceği değerlendirildiğini belirterek, "Şirketlerimizin sermayesinin erimemesi için azami prim tutarlarında bir defaya mahsus olmak üzere 2018 yılı başında yüzde 5 artış olacak. Bu suretle Hazine, ilgili yönetmeliğin kendisine verdiği prim tavanını yüzde 10 artırma yetkisini, yüzde 5 olarak kullanmış olacak." şeklinde konuştu

Mevcut uygulamada azami prim tutarlarına uygulanan yüzde 1,5 oranındaki aylık artışlarda ise herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğinin altını çizen Şimşek, bu şekilde vatandaşların yanı sıra sigorta sektörünün de zarar etmeyeceği orta yolun bulunmuş olacağını kaydetti.

Şimşek, piyasa şartları ve rekabet kapsamında, sigorta şirketlerince daha düşük primler ile trafik sigortası yapılmasının önünde herhangi bir engel bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı ŞimşekEkonomiTavan FiyatZorunlu Trafik Sigortası
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