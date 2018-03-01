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Trump'ın düşürmeyi vadettiği ticaret açığı rekor kırdı

ABD'nin ticaret açığı, Trump'ın ilk başkanlık yılında, tüm korumacı söylem ve adımlara karşın 566 milyar dolar ile 2008'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Trump'ın düşürmeyi vadettiği ticaret açığı rekor kırdı

ABD'nin ticaret açığı, Trump'ın ilk başkanlık yılında, tüm korumacı söylem ve adımlara karşın 566 milyar dolar ile 2008'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

01 Mart 2018 Perşembe 14:26
Trump'ın düşürmeyi vadettiği ticaret açığı rekor kırdı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın düşürmeyi taahhüt ettiği dış ticaret açığı, 2017'de tüm korumacı politikalara rağmen 566 milyar dolar ile son 9 yılın rekorunu kırdı.

Beyaz Saray'daki ilk yılında Trans Pasifik Ortaklık Anlaşması'ndan (TPP) çekilen, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı (NAFTA) yeniden müzakereye açan, en büyük rakibi Çin'e karşı soruşturmalar başlatan ve bazı ürünlere gümrük vergileri getiren Trump, korumacı ticaret politikalarından istediği sonucu alamadı.

AA muhabirinin ABD Ticaret Bakanlığı'ndan derlediği verilere göre, ülkenin dış ticaret açığı 2017’de toplam 566 milyar dolarla 2008’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

"Keskin sirke küpüne zarar" dedirten veriler, ABD'nin mal ithalatının Trump'ın en kötü ticaret anlaşmalarını imzalamakla itham ettiği selefi Barack Obama'nın son başkanlık yılına (2016) kıyasla yüzde 12 artarak 2,9 trilyon dolarla rekor kırdığını gösterdi.

Çin'le ticaret açığı da rekor kırdı

Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmadan önce sık sık döviz manipülasyonu ve damping nedeniyle eleştirdiği Çin'le olan ticaret açığı da önceki yıla göre yüzde 8 artışla 375 milyar dolara çıkarak şimdiye kadarki en yüksek seviyesini gördü.

Söz konusu dönemde ABD'nin ticaret açığı, en büyük ticaret partnerlerinden Meksika ile 64,3 milyar dolardan 71 milyar dolara, Almanya ile 64 milyar dolardan 65 milyar dolara ve Kanada ile 15,4 milyar dolardan 17,6 milyar dolara yükseldi.

ABD'nin AB ülkeleriyle toplam ticaret açığı ise Trump'ın ilk yılında 162,4 milyar dolardan 173,7 milyar dolara çıktı.

Öte yandan, 2017, küresel ticaret için beklenenin aksine hiç de kötü bir yıl olmadı. Dünya Bankası verilerine göre, son yıllarda düşüş eğiliminde olan küresel ticaret hacmi, 2017'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,3 artarak önemli bir ivme kazandı. Trump'ın korumacı söylemleri ve adımları, ne ülkesinin ticaret açığını azalttı, ne de dünya ticaretini olumsuz etkiledi.

"Açığın 2018'de de büyümeye devam etmesini bekliyoruz”

Ekonomistler, Trump'ın korumacı ticaret politikalarının işe yaramamasında mali politikaların önemli rol oynadığına işaret ediyor.

Oxford Economics'in ABD Ekonomisti Gregory Daco, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ticaret açığını düşürmenin sıkı mali politikalardan geçtiğini belirterek, "Eğer ticaret açığını düşürmek istiyorsanız harcamaları düşürüp tasarrufları artırmanız gerekir. Ancak vergi indirimleri, harcamaları daha fazla destekleyecek. Bunun sonucunda ithalat artacak. İleriye baktığımızda, ABD'nin ticaret açığının 2018'de de büyümeye devam etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en büyük ticaret açığına sahip ülkesi konumundaki ABD, 1975'ten bu yana ticaret açığı veriyor. Ülkenin en çok ithal ettiği ürünlerin başında otomobil, petrol ve elektronik cihazlar geliyor.

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Dünya
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