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Trump'tan 1,3 trilyon dolarlık bütçe tasarısına veto tehdidi

ABD Başkanı Trump, ABD Kongresi’nden geçen 1,3 trilyon dolarlık bütçeyi veto ederek Amerikan federal hükümetinin geçici olarak "kapanmasına" yol açabilir.

Trump'tan 1,3 trilyon dolarlık bütçe tasarısına veto tehdidi

ABD Başkanı Trump, ABD Kongresi’nden geçen 1,3 trilyon dolarlık bütçeyi veto ederek Amerikan federal hükümetinin geçici olarak "kapanmasına" yol açabilir.

23 Mart 2018 Cuma 19:45
Trump'tan 1,3 trilyon dolarlık bütçe tasarısına veto tehdidi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi’nden geçen 1,3 trilyon dolarlık bütçeyi veto ederek Amerikan federal hükümetinin geçici olarak "kapanmasına" yol açabilir.

Trump, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kongre’den gece saatlerinde geçen torba bütçe tasarısını göçmenlik ve ulusal güvenlikle ilgili çekinceleri nedeniyle veto etmeyi değerlendirdiğini bildirdi.

Bütçe tasarısının ABD'ye çocuk yaşta yasa dışı yollarla getirilmiş gençlerin korunmasına yönelik "Çocukluk Çağında Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem" (DACA) programına dair hiçbir madde içermediğine dikkati çeken Trump, “Torba Bütçe Yasasını, 800 bini aşkın DACA göçmeninin Demokratlar tarafından tamamen terk edilmesi ve Ulusal Güvenliğimiz için aşırı derecede ihtiyacımız olan Sınır Duvarı’nı tümüyle finanse etmediği gerekçelerine dayanarak veto etmeyi değerlendiriyorum” ifadelerini kullandı.

Eğer ABD Başkanı Trump, federal hükümetin faaliyetlerini eylül sonuna kadar finanse edecek 1,3 trilyon dolarlık bütçe tasarısını veto ederse, ülkedeki kamu kuruluşları son geçici bütçenin süresinin bu gece dolmasının ardından yeni bütçe onaylanana kadar bir kez daha "kapanmak" zorunda kalacak.

Amerikan federal hükümeti, bu sene bütçe krizleri nedeniyle harcama yetkisini kaybettiği için ilki 20 Ocak-23 Ocak arasındaki 3 gün ve ikincisi 9 Şubat'ta birkaç saatliğine olmak iki kez kapanmıştı.

Federal hükümetin "kapanması" ne demek?

Amerikan kanunlarına göre, Kongre 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa, geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor.

Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet kapanıyor. Bu durum, yaklaşık 320 milyonu aşkın kişiye hizmet veren federal hükümetin hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini durdurması anlamına geliyor.

Bu süreçte, hayati olmayan kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken, ABD ordusu, CIA, FBI ve NSA gibi istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor. “Hayati” personel kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.

Ülkede “hayati olmayan” hizmetler için çalışanların sayısı yaklaşık 850 binken, “hayati” personel sayısının 2 milyon civarında olduğu belirtiliyor.

Muhabir: Gülbin Yıldırım

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