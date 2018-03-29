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Trump'tan Amazon'a eleştiri

ABD Başkanı Trump, Amerikalı e-ticaret devi Amazon'u sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirdi.

Trump'tan Amazon'a eleştiri

ABD Başkanı Trump, Amerikalı e-ticaret devi Amazon'u sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirdi.

29 Mart 2018 Perşembe 22:55
Trump'tan Amazon'a eleştiri

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, "Amazon’la ilgili kaygılarımı seçimlerden çok daha önce ifade ettim. Onlar, birçok şirketin aksine, eyaletlere ve yerel yönetimlere çok az ya da hiç vergi ödemiyorlar, posta sistemimizi kendilerinin kuryesi gibi kullanıyorlar (ABD’ye büyük kayba mal oluyor) ve binlerce perakendeciyi işinden ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Trump, vergi, antitröst ve rekabet yasalarıyla hedef alabileceği iddia edilen Amerikalı e-ticaret devi Amazon'u sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirdi.

Amazon'u çok az ya da hiç vergi ödememekle itham eden Trump, "Amazon’la ilgili kaygılarımı seçimlerden çok daha önce ifade ettim. Onlar, birçok şirketin aksine, eyaletlere ve yerel yönetimlere çok az ya da hiç vergi ödemiyorlar, posta sistemimizi kendilerinin kuryesi gibi kullanıyorlar (bu ABD’ye büyük kayba mal oluyor) ve binlerce perakendeciyi işinden ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Trump'ın dün vergi, antitröst ve rekabet yasaları kapsamında "peşine düştüğü" haberlerinin ardından yüzde 4,4 değer kaybeden Amazon hisseleri, Trump'ın paylaşımının ardından düşüşünü sürdürdü.

Şirketin hisseleri, TSİ 17.30 civarında dünkü kapanışına kıyasla yüzde 2,8 azalışla hisse başına 1,391.78 dolardan işlem görüyor. Bu, şirketin piyasa değerinin son 2 günde yaklaşık 50 milyar dolar gerilemesine neden oldu. Amazon'un piyasa değeri, 27 Mart Pazartesi'yi 724,7 milyar dolarda tamamladıktan sonra 674,5 milyar dolara kadar indi.

"Amazon'a kafayı takmış durumda"

Trump'ın Amazon'un peşine düştüğü iddiaları, ABD'li yayın kuruluşu Axios'un Trump'a yakın 5 farklı kaynağa dayandırdığı haberle duyurulmuştu.

Haberde, Trump'a yakın olduğu belirtilen isimsiz bir kaynağın, "(Trump) Amazon'a kafayı takmış durumda. Antitröst ve rekabet yasaları kapsamında Amazon'un peşine düşme yollarını merak ediyor." ifadesine yer verilmişti.

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