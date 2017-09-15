TSKB'de yeni atama

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB) Mali Analiz ve Değerleme Müdürlüğü'ne Sevilay Kıran atandı.

TSKB'nin açıklamasına göre, finans sektöründe kariyerine 2003 yılında başlayan Kıran, 2007 yılından bu yana ise TSKB'de çeşitli pozisyonlarda görev üstlendi.

Açıklamada verilen bilgilere göre, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü'nde tamamlayan Kıran, yüksek lisans derecesini ise aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Finans bölümünden aldı.

Kariyerine 2003 yılında Yapı Kredi Bankası'nda başlayan Kıran, 2007 yılına kadar kurumun önce finansal analiz bölümünde ardından kurumsal krediler departmanında analist olarak görev üstlendi.

2007 yılında TSKB'de Mali Analiz Yöneticisi olarak göreve başlayan Kıran, 2014-2015 yılları arasında Krediler Yöneticisi, 2015-2017 yılları arasında ise Mali Analiz ve Değerleme Grup Yöneticiliği yaptı.