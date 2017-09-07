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TÜİK 'iş gücü maliyeti endeksi'ni açıkladı

Saatlik iş gücü maliyeti endeksi, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,2 arttı.

TÜİK 'iş gücü maliyeti endeksi'ni açıkladı

Saatlik iş gücü maliyeti endeksi, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,2 arttı.

07 Eylül 2017 Perşembe 10:48
TÜİK 'iş gücü maliyeti endeksi'ni açıkladı

ANKARA (AA) - Saatlik iş gücü maliyeti endeksi, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,2 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ikinci çeyreğine (nisan-haziran) ilişkin "İşgücü Maliyeti Endeksi"ni açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik iş gücü maliyeti endeksi, bu yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,2 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 3,4, inşaat sektöründe yüzde 3,3 ve hizmet sektöründe yüzde 3 artış kaydetti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik iş gücü maliyet endeksinde en yüksek artış yüzde 4,9 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektöründe gerçekleşti.

Saatlik kazanç endeksi yüzde 3,3 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksi söz konusu çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,3 arttı. Endeks, sanayi ve inşaat sektörlerinde yüzde 3,4, hizmet sektöründe ise yüzde 3,3 arttış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksinde en yüksek artış yüzde 4,5 ile idari ve destek hizmet faaliyetleri sektöründe görüldü.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yüzde 2,5 yükseldi

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,5 artış kaydetti. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 3,4, inşaat sektöründe yüzde 3,3 ve hizmet sektöründe yüzde 1,9 artış oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksinde en yüksek artış yüzde 7 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektöründe kaydedildi.

Muhabir: Arife Yıldız Ünal

Anahtar Kelimeler:
Ekonomiİşgücü Maliyeti EndeksiTÜİK
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