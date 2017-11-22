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Tüketici güven endeksi azaldı

Tüketici güven endeksi, kasımda geçen aya göre yüzde 3,2 azaldı.

Tüketici güven endeksi azaldı

Tüketici güven endeksi, kasımda geçen aya göre yüzde 3,2 azaldı.

22 Kasım 2017 Çarşamba 16:27
Tüketici güven endeksi azaldı

ANKARA (AA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, kasımda geçen aya göre yüzde 3,2 azalış gösterdi. Buna göre ekimde 67,3 olan endeks, kasımda 65,2 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi de söz konusu dönemde yüzde 2,8 azalarak, kasım ayında 84,6 olarak kayıtlara geçti. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha kötü olacağını bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

İşsiz sayısındaki beklenti

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi, ekimde 90,4 iken yüzde 3,7 azalarak 87,1 değerine düştü. Bu gerileme, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha kötü olacağı beklentisindeki tüketicilerin bir önceki aya göre artmasına işaret ediyor.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi ise ekime göre yüzde 0,1 artarak bu ay 70,95 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 14,4 azaldı. Ekimde 21 olan endeks kasımda 18 değerine geriledi. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olmadığını düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre artmasını gösteriyor.

Muhabir: Zeynep Akyıl

Anahtar Kelimeler:
EkonomiTÜİKTüketici Güven Endeksi
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