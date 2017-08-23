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Tüketici güven endeksi azaldı

Tüketici güven endeksi, ağustosta geçen aya göre yüzde 0,3 azalış gösterdi.

Tüketici güven endeksi azaldı

Tüketici güven endeksi, ağustosta geçen aya göre yüzde 0,3 azalış gösterdi.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 12:58
Tüketici güven endeksi azaldı

ANKARA (AA) - Tüketici güven endeksi, ağustosta geçen aya göre yüzde 0,3 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ağustosta geçen aya göre yüzde 0,3 azalış gösterdi. Buna göre temmuzda 71,3 olan endeks değeri ağustosta 71,1 olarak kayıtlara yansıdı.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi de söz konusu dönemde, 91,9 ile aynı değerde kaldı. Bu durum, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisinde geçen aya göre önemli bir değişiklik olmamasından kaynaklandı.

İşsiz sayısındaki beklenti

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi, ağustosta geçen aya göre yüzde 2,3 artarak 97,9 değerine yükseldi. Söz konusu artış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin oranının bir önceki aya göre arttığına işaret ediyor.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi da bu ay yüzde 2,6 azalarak 72,4 oldu. Bu durum, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 4 azaldı. Temmuz ayında 23,3 olan endeks, ağustosta 22,4 değerine geriledi. Bu azalış, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre azaldığını gösteriyor.

Muhabir: Seval Ocak Adıyaman

Anahtar Kelimeler:
EkonomiTüketici Güven Endeksi
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