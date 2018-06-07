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Tüketici kredileri sınırlamalarında yeni dönem

BDDK tarafından tüketici kredilerinin vadesinin 48 ayı aşabileceği durumlarla ilgili değişikliğe gidildi.

Tüketici kredileri sınırlamalarında yeni dönem

BDDK tarafından tüketici kredilerinin vadesinin 48 ayı aşabileceği durumlarla ilgili değişikliğe gidildi.

07 Haziran 2018 Perşembe 10:33
Tüketici kredileri sınırlamalarında yeni dönem

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklikle, kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların finansmanı amacıyla doğrudan ilgili kurum veya kuruluşun hesabına ödeme yapılmak şartıyla kullandırılan kredilerin vadesi 48 ayı aşabilecek.

BDDK'nın Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Konut, taşıt ve tüketici kredilerine ilişkin sınırlamaların yer aldığı bölümde yapılan değişiklik kapsamında, tüketici kredilerinin vadesinin 48 ayı aşabileceği durumlara "kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların finansmanı amacıyla doğrudan ilgili kurum veya kuruluşun hesabına ödeme yapılmak şartıyla kullandırılan krediler" dahil edildi.

Değişiklik sonrasında ilgili madde yönetmelikte şu şekilde belirlendi:

"Konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında konutun mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler, eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların finansmanı amacıyla doğrudan ilgili kurum veya kuruluşun hesabına ödeme yapılmak şartıyla kullandırılan krediler ile bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin vadesi kırk sekiz ayı aşamaz."

Konut, taşıt ve tüketici kredilerine ilişkin sınırlamalara ilişkin bölüm, ilk kez 31 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Söz konusu maddede 27 Eylül 2016'da değişikliğe gidilerek, vadelerde düzenleme yapılmıştı.

Muhabir: Belgin Yakışan

Anahtar Kelimeler:
Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin YönetmelikBDDKEkonomiTüketici Kredileri
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