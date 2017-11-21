TÜPRAŞ ve ODTÜ'den güç birliği

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), yükseköğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerindeki başarılarıyla adından söz ettiren ODTÜ ve ODTÜ Teknokent ile kapsamlı bir iş birliği yapacak.

Konuya ilişkin bir süredir görüşmeler yürüten TÜPRAŞ, ODTÜ ve ODTÜ Teknokent yetkilileri, varılan mutabakatı somutlaştırarak, üniversite-sanayi iş birliği kapsamında ortak çalışmalar için protokol imzaladı.

Protokol çerçevesinde, TÜPRAŞ'ın faaliyet alanlarına yönelik akademik bilgiye erişim ve üniversite-sanayi iş birliği konularında ortak çalışmalar yapılacak. Üniversitenin ilgili bölümleriyle iş birliği içinde ODTÜ Teknokent'te Veri Analitiği Merkezi açılacak ve teknokent ekosisteminde ortak projeler geliştirilecek.

Gelecek yıl faaliyetlerine başlaması planlanan ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi'nde Veri Analitiği Merkezi açacak TÜPRAŞ, teknokent ekosisteminde ortak projeler geliştirmeyi amaçlıyor. ODTÜ Teknokent yönetimi, TÜPRAŞ ve teknokent firmaları arasındaki ortak projelere destek verecek.

Veri ve bilgiler değere dönüşecek

ODTÜ Rektörü ve ODTÜ Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, imza töreninde yaptığı konuşmada, ODTÜ'nün, iyi bir eğitim üniversitesi olmak kadar iyi bir araştırma üniversitesi olmayı da hedeflediğini söyledi.

Üniversite-sanayi iş birliği ve araştırmaların ekonomik değere dönüşmesinde, Türkiye'nin öncü yapıları ODTÜ Teknokent ve ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi'ni kurduklarına işaret eden Prof. Dr. Kök, "Bu çerçevede önemli bir adım daha atıyor, ülkemiz için çok önemli bir şirket olan TÜPRAŞ ile uzun soluklu bir iş birliği protokolünü imzalıyoruz. Daha önce üniversitemiz ile TÜPRAŞ arasında proje iş birliklerimiz olmuştu ama bu protokolle TÜPRAŞ ile stratejik iş birliği sürecini başlatıyoruz." diye konuştu.

TÜPRAŞ Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu da uzun yıllardır ODTÜ ile ortak çalışmalar yürüttüklerini, ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun pek çok Tüpraşlının genel müdürlük ve rafinerilerde görev yaptığını belirtti.

Yelmenoğlu, şunları kaydetti:

"Kimya alanındaki iş birliğimizi öncü şirketlerin stratejilerinin gündeminde olan bilişim alanına taşımak ve ODTÜ Teknokent'te Veri Analitiği Merkezi kurmak yeni iş birlikleri yolunda önemli bir başlangıç olacak. Veri ve bilgiden değer yaratmak şirketimizin stratejik hedefleri arasında. Geçmişimizin bilgisiyle hem bugün hem de geleceğimize ışık tutarak, yeni değerler oluşturmayı hedefliyoruz. Burada bunun adımlarından birini atıp, ODTÜ'nün gücünü de gücümüze katmış olduk."