Turistik bölgelere 'adacık' önerisi; 'Sahil şeridine yapay adalar yapılsın'

Türkiye'nin turizm potansiyelini iyi kullanması gerektiğini ifade eden Başaran Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Başaran, ülkenin güney sahillerine yapay adacıklar yapılması önerisinde bulundu.

'Uluslararası finansman sağlanır'

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yabancı turistler ülkemizin sahil bölgelerine akın etmeye başladı bile. Yaklaşan seçimler, yerli turisti tatilini iptal ettirmek mecburiyetinde bıraksa da, seçimlerin tamamlanmasının ardından yerli turistlerin de Akdeniz ve Ege kıyılarını doldurması bekleniyor. Başaran Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Başaran'a göre Türkiye, elindeki turizm imkânlarını tam anlamıyla değerlendiremiyor ve bu konuda yerinde sayarak atılması gereken yeni adımları atmıyor. Türkiye'nin bir turizm ülkesi olduğuna dikkat çeken Başaran, bu anlamdaki potansiyeli daha üst noktalara çıkaracak yeni projelere ihtiyaç olduğunu belirterek, Türkiye'nin güney sahillerinde yapay adalar inşa edilmesi önerisini getirdi.

Başaran'ın önerisine göre Antalya gibi, özellikle yabancı turistlerin ilgi odağı olan tatil mekânlarının sahil şeritlerinde, Dubai'de inşa edilen 'Palmiye Adaları' benzeri adacıklar oluşturulabilir. Basra Körfezi kıyısında palmiye ağacı şeklinde tasarlanan yapay adalar çok sayıda ikamet, serbest alan ve eğlence merkezleri barındırması bakımından ülkenin ekonomisine yaptığı büyük katkıyla tanınıyor. Türkiye'de de buna benzer yapılacak bir mekânın turizm sektörüne yeni bir soluk ve ivme kazandırılabileceğini söyleyen Başaran, maliyet konusuna da çözüm getirerek,"Adalar için uluslararası finansman olanağı mevcuttur. Bu adalar, yatırım yapmak isteyen uluslararası yatırımcılara 99 yıllığına kiralanarak, projenin finansmanı sağlanabilir. Bize bahşedilen tatil cenneti ülkemizin kıymetini bilerek, onun potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.