Turistik bölgelere 'adacık' önerisi; 'Sahil şeridine yapay adalar yapılsın'
Türkiye'nin turizm potansiyelini iyi kullanması gerektiğini ifade eden Başaran Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Başaran, ülkenin güney sahillerine yapay adacıklar yapılması önerisinde bulundu.
'Uluslararası finansman sağlanır'
Başaran'ın önerisine göre Antalya gibi, özellikle yabancı turistlerin ilgi odağı olan tatil mekânlarının sahil şeritlerinde, Dubai'de inşa edilen 'Palmiye Adaları' benzeri adacıklar oluşturulabilir. Basra Körfezi kıyısında palmiye ağacı şeklinde tasarlanan yapay adalar çok sayıda ikamet, serbest alan ve eğlence merkezleri barındırması bakımından ülkenin ekonomisine yaptığı büyük katkıyla tanınıyor. Türkiye'de de buna benzer yapılacak bir mekânın turizm sektörüne yeni bir soluk ve ivme kazandırılabileceğini söyleyen Başaran, maliyet konusuna da çözüm getirerek,"Adalar için uluslararası finansman olanağı mevcuttur. Bu adalar, yatırım yapmak isteyen uluslararası yatırımcılara 99 yıllığına kiralanarak, projenin finansmanı sağlanabilir. Bize bahşedilen tatil cenneti ülkemizin kıymetini bilerek, onun potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.