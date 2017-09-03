Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
110010
ALTIN
146.168
DOLAR
3.4219
STERLİN
4.4439
EURO
4.0575
A Milli Takım, Ukrayna'yı evinde yendi; 2 - 0
A Milli Takım, Ukrayna'dan eli...
Barcelona'dan Coutinho açıklaması
Barcelona'dan Coutinho açıklaması
Dursun Özbek: Şampiyonluğun en kuvvetli adayı olacağımıza inanıyorum
Dursun Özbek: Şampiyonluğun en kuvvetli...
Eylül Kibaroğlu: O kupa sadece benim evimde var
Eylül Kibaroğlu: O kupa sadece...
'Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldım'
'Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldım'

Turizmde 2 milyon İranlı beklentisi

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Türkiye'ye gelen İranlı turist sayısının bu yıl 2 milyona ulaşmasını beklediklerini bildirdi.

Turizmde 2 milyon İranlı beklentisi

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Türkiye'ye gelen İranlı turist sayısının bu yıl 2 milyona ulaşmasını beklediklerini bildirdi.

03 Eylül 2017 Pazar 15:49
Turizmde 2 milyon İranlı beklentisi

İZMİR(AA)-Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye en fazla turist gönderen ülke Almanya'dan gelenlerin sayısı gerilerken İranlı turist sayısının arttığını ifade etti.

İranlılar'ın Türkiye ilgisinin turizmciye moral verdiğini dile getiren İşler, "Türkiye'ye geçen yıl 1 milyon 600 bin İranlı turist gelirken bu yılın 7 ayında bu rakam 1 milyon 200 bin kişi olmuş. Bu demektir ki yıl sonunda 2 milyonu geçecek." dedi.

İşler, Türk turizminin bu yıl Alman turist sayısındaki azalmayla oluşan kaybını İranlı turistle telafi edebileceğini dile getirerek, İranlılar'ın ortalama harcama seviyelerinin daha yüksek olduğuna işaret etti.

Geçen yıl İranlı turistlerin ülkeye bıraktığı dövizin 2 milyar dolara yakın olduğunun tahmin edildiğini, bu yıl da 2 milyar 700 milyon dolarlık bir gelir beklediklerini anlatan İşler, şunları kaydetti:

"İranlıların tatil için Türkiye'yi tercih etmelerinde kültürel ve coğrafi yakınlığın önemli payı bulunuyor. İranlılar burada kendilerini rahat hissettiklerini, tatillerini huzurlu bir şekilde, yabancılık hissetmeden yaptıklarını anlatıyor. Çok yakın ve Müslüman bir ülke olduğumuz için Avrupa'ya göre bizi tercih ediyorlar. Şehir gezileri yapmayı, alışveriş merkezlerindeki değerli markalardan alışveriş yapmayı seviyorlar. Yemekler konusunda da yabancılık çekmiyorlar. İstanbul'un önemli bir kültür başkenti olması da onların Türkiye'yi tercih etmesinde çok önemli bir etken."

İşler, İzmir'e gelen İranlı turist sayısının da düzenli artış gösterdiğine dikkati çekerek, 5 yıl önce 10 binin altında kalan İranlı turist rakamının bu yılın 7 aylık döneminde 40 bine ulaştığını bildirdi.

Turizmcilerin İran pazarına daha fazla odaklanması gerektiğini dile getiren İşler, "İki ülke arasında dostluğun pekiştirilmesi ve ülkelerin tanıtılması için özel çalışmalar yapılmalı. Özellikle İzmir ve Antalya'ya İran'dan direkt uçuş sayısının da artması gerekiyor. Eğer bu çalışmalar yapılırsa İran'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı 5 - 6 milyona çıkabilir." diye konuştu.



Anahtar Kelimeler:
EkonomiİranlıTuristTÜROFED
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Siirt'te fıstık üreticisinin 'çifte bayram' sevinci
Siirt'te fıstık üreticisinin 'çifte bayram' sevinci
Manisa Ovası'nda üzüm kurutma zamanı
Manisa Ovası'nda üzüm kurutma zamanı
'Paylaşım ekonomisi' 1 milyar dolara koşuyor
'Paylaşım ekonomisi' 1 milyar dolara koşuyor
Otomotiv ihracatı ağustosta yüzde 9,4 arttı
Otomotiv ihracatı ağustosta yüzde 9,4 arttı
Trafik sigortasında 'havuz' çözümü tansiyonu düşürdü
Trafik sigortasında 'havuz' çözümü tansiyonu düşürdü
Mağazalar, marketler, ünlü markalar tüketiciyi kandırıyor
Mağazalar, marketler, ünlü markalar tüketiciyi kandırıyor
IFA 2017'ye
IFA 2017'ye "Okkalı" Türk kahvesi damgasını vurdu
TÜBA Türk-İslam bilim kültür kütüphanesini yeniliyor
TÜBA Türk-İslam bilim kültür kütüphanesini yeniliyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim