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Ekonomi:
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25 Haziran 2017 Pazar 01:09

Türk Akımı için Putin düğmeye Türkçe 'İleri' diyerek bastı

Türk Akımı Doğal Gaz Hattı projesinde Rusya'da çalışmalar hızla devam ederken, Putin, Karadeniz'e boru hattı döşeyen Pioneering Spirit gemisini ziyaret etti.

Türk Akımı için Putin düğmeye Türkçe 'İleri' diyerek bastı
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Türk Akımı için Putin düğmeye Türkçe 'İleri' diyerek bastı


Ankara ile Moskova arasında ekonomik ilişkileri zirveye taşıyacak olana Türk Akımı Doğal Gaz hattının inşa çalışmalarını yerinde ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Putin, burada görevli teknisyenlerden bilgi aldı.



Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Anapa kentinde Türk Akımı doğalgaz boru hattının parçalarını birleştirme çalışmalarını takip için projenin inşaatını gerçekleştiren 'Pioneering Spirit' adlı boru döşeme gemisini ziyaret etmişti.



Putin, Gazprom Başkanı Aleksey Miller ile birlikte proje çalışmalarının start verilmesi için düğmeye basarken, Türkçe “İleri!” sonra da Rusça “Vperyod!” (İleri) diyerek düğmeye bastı.



Putin, daha sonra Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde boru döşeme faaliyetlerinin başladığını ifade etmişti.
 
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