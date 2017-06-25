Türk Akımı için Putin düğmeye Türkçe 'İleri' diyerek bastı

Ankara ile Moskova arasında ekonomik ilişkileri zirveye taşıyacak olanahattının inşa çalışmalarını yerinde ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı, burada görevli teknisyenlerden bilgi aldı.Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Anapa kentinde Türk Akımı doğalgaz boru hattının parçalarını birleştirme çalışmalarını takip için projenin inşaatını gerçekleştiren '' adlı boru döşeme gemisini ziyaret etmişti.Putin, Gazprom Başkanı Aleksey Miller ile birlikte proje çalışmalarının start verilmesi için düğmeye basarken, Türkçe “İleri!” sonra da Rusça “Vperyod!” (İleri) diyerek düğmeye bastı.Putin, daha sonra Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde boru döşeme faaliyetlerinin başladığını ifade etmişti.