Türk Döneri ile dünyada marka gücümüz yükseliyor

EL İŞÇİLİĞİYLE ÜRETİME DİJİTAL YÖNETİM VE TAKİP

Hergün 500 bin kişiye lezzetli dönerler sunan, Türk Döneri'nin tüm dünyada marka gücünün yükseldiğini söyledi. Bereket Döner CEO'suTürk dönerinin Bereket Döner ile birlikte önemli bir dünya markası haline geldiğini ifade etti. Bereket Döner'in 2017 yılı sonunda Türkiye'nin en büyük ilk 500 şirketi arasında yer almasını hedeflediklerini söyledi.Sektörde yaşanan gelişmeleri önceki gün gerçekleştirdikleri basın toplantısında değerlendirenBereket Dönerin sahip olduğu lezzetin sırrının doğal içeriğinde ve yüzde yüz el işçiliğine dayanan üretim şeklinde gizli olduğunu belirtti. Emek "Biz satın almadan son kullanıcaya kadar üretimin her noktasında büyük bir titizlik gösteriyoruz. Kalite hassasiyetimiz gereği tüm süreç el işçiliği ile yürütülüyor. Yüzde yüz memnuniyet kavramı üzerinden hareket ediyoruz. Günlük 50 ton üretim yapan tesisimizde tüm ürünlerimizde bize ulaşan maksimum binde 2'lik şikayetlerde bile üzerine titizlikle giderek çözüme hızlıca kavuşturuyoruz. Bu bizi mutlu ediyor" dedi.Emek şirketin bir yandan hızla büyüyen üretim organizasyonuna, aynı hızla büyüyen satış organizasyonuna, aynı zaman da hızla büyüyen restoran zinciri ağına sahip olduklarını belirterek şunları söyledi; "Bu yıl 2015’ten sonraki ikinci agresif büyümede yılımız olacak. Sadece mayıs ayı sonunda 10 yeni Bereket Döner şubesi açmış olacağız ki, Haziran ve Temmuz aylarında da aynı hızla büyümemiz devam edecek. Her hafta bir şube açıyoruz. En son Adana Seyhan ile Topkapı Kaleiçi şubelerimizi açtık. Bursa, Konya ve İzmir'e yoğunlaşıyoruz. 5 kanalımız 8 bölgemizde ciddi bir atılım içindeyiz. Yapmış olduğumuz 5 yıllık büyüme hedef planımızda 2017 bizim için agresif büyümede ikinci yılımız. Bizim durmamız, sektör ortalamasından iki kat fazla büyüme anlamına gelmekte olup agresif büyüme dönemlerinde sektör ortalamasının 6-8 kat üzerinde büyüyoruz."Bizim için helal demek, yalnızca hayvanın Besmele-i Şerif'le kesilmesi demek değildir. Bu Helal sürecimizin olmazsa olmak parçasıdır. Bereket Döner yalnızca Helal Üretim değil Helal ticaret yapan bir firmadır. Ürettiğimiz ürünlerin doğallığı, şeffaf ürün içeriği ve herkese açık üretim tesimiz, Devletimiz, Müşterimiz, Tedarikçimiz ve Çalışanlarımızın haklarına gösterdiğimiz hassasiyet de Helal ticaretimizin olmazsa olmazlarıdır. Biz aslında dönerciliğin hacim olarak en büyük, ancak karlılık olarak en az kazanan tarafındayız. Biz helal uygulamalarında el kesimle başlayan süreci, doğal üretimle devam ettiriyoruz. Fabrikamızdaki tüm süreci isteyen herkesin istediği saatte inceleyebileceği açıklıkta ve şeffaflıkta sunuyoruz. Tüm bu nedenlerden dolayı ticaretimizde firmamız hakkında olumsuz eleştiri ve yorum bulmak neredeyse imkansızdır. Peki neden böyle yapıyoruz? Biz işin doğrusunun bu olduğuna inandığımız için böyle yapıyoruz. İyi denilsin diye değil.'tir lafını, biz aslında Bütün DNA'mıza işlediğimiz için yapıyoruz. Her şeyimiz helal olunca, zaten bereketi kendiliğinden gelir. Yoksa bu piyasada kaçak et tarafından tutun, katkılı üretime, vergi ödemeden ürün hileleri olanlara kadar inanılmaz derecede merdiven altı gibi çalışanlar da dahil olmak üzere ve yüzden fazla oyuncuya rağmen Bereket Döner hala sektörde açık ara birinciliğe devam ediyorsa, işte bu helal bereketinin ispatıdır. Yoksa matematik olarak, fiyatlama, karlılık maliyet politikaları ile avantajlı tarafta olmadığımız aşikar. Biz duruşumuzdan ödün vermeden yolumuza devam ederken; hem karlılığımızı, hem büyümemizi sürdürüyor, hem de sektöre inovasyon katmaya devam ediyoruz.Yeni ürünler geliştiriyoruz, yeni pazarlar ve yeni ticari modeller geliştiriyoruz, en sonuncusu Bereket Döner durakları, inanılmaz ilgi görüyor, büyük bir rağbet görüyor. Şu an talepleri yönetmekte zorlanır haldeyiz. Talep çok, dükkanını, alanını bize kullandırmak isteyen çok. 1000'den fazla sadece durak için başvuru var. Petrol Ofisi ve AlPet ile kurumsal anlaşmalarımızı imzaladık. Şu ana kadar binden fazla sadece durak için başvuru yapmış aday var. Bizi burada zorlayan konu belediyelerin izin süreçleri. Bu süreçler bizi yormasa, biz bugün 50 durağı piyasaya sürmüş, yeni 100 durağın siparişini vermiş olurduk. Malesef, mobil satışın Türkiye'de olmaması süreci ile mücadelemiz sürüyor. Bunu da Bereket Döner başaracaktır."