Türk espor oyuncuları dünyada tanınmaya başladı

İSTANBUL (AA) - İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin oyun bilgisayarı markası Monster Notebook, yıllık oyun harcaması 773,9 milyon dolara ulaşan Türkiye'nin gerek oyun geliştirici ekipleriyle gerekse espor takım ve organizasyonlarıyla dünya çapında tanınmaya başladığını bildirdi.

Şirket açıklamasına göre, genç nüfus oranı açısından Avrupa’nın hayli ilerisinde olan Türkiye, 13 milyonluk genç nüfusunun da içinde bulunduğu 30,8 milyonluk oyuncu kitlesiyle hızla büyüyen oyun pazarlarından biri. Yıllık oyun harcaması 773,9 milyon dolara ulaşan, dev bir kitleye ev sahipliği yapan Türkiye, gerek oyun geliştirici ekipleriyle gerekse espor takım ve organizasyonlarıyla dünya çapında tanınmaya başladı.

Yıllar önce yalnızca Türkiye’nin değil dünyanın da en çok sıkıntı yaşadığı konuların başında korsan yazılım ve korsan oyunlar geldiği hatırlatılan açıklamada, 2003’ün son aylarında ortaya çıkan ve arkasında Valve bulunan Steam’in öncülüğünde, korsan oyun kullanımının gerilediği belirtildi.

Açıklamada bu gerilemede Steam’in fiyat politikası önemli rol oynadığı belirtilerek, kutulu dijital oyunlara oranla daha düşük ederler karşılığında kullanıcılara sunulan oyunların, özel gün ya da mevsim indirimleriyle geniş kitlelere ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Steam’in düşük fiyat politikası, Türkiye’de de rağbet gördü ve 2017 yılı itibariyle Steam’deki Türk kullanıcı sayısı 6 milyona yaklaştı. 22 Ekim 2014 tarihinde Steam’in başlattığı uygulamayla oyunların Türk lirası üzerinden satılması ise kullanıcı sayısının artışındaki temel etkenlerden biri.

Bir diğer etken ise büyük oyun geliştiricileri firmaların, Türkiye’deki oyuncuları önemsemeleri ve oyunlarına Türkçe dil desteği eklemeleri. Türkiye’de faaliyet gösteren irili ufaklı oyun yerelleştirme ekiplerinden de yardım alarak oyunlarına Türkçe seslendirme ve alt yazı ekleyen oyun firmaları, bu sayede oyunlarını İngilizce bilmeyen oyuncularla da buluşturabildi. Bugün yalnızca Steam üzerinde 600’ün üzerinde Türkçe dil destekli oyun mevcut. Buna Electronic Arts’ın oyun dağıtım platformu Origin ve Türkiye için yaptığı oyun yerelleştirmeleriyle dikkat çeken Sony’nin PlayStation platformu da eklenince, Türkçe dil destekli oyun sayısı 800’e yaklaşıyor. Oyun geliştiriciler için büyük önem arz eden Steam istatistikleri arasında ilgi çekici detaylar bulunuyor. İstatistiklerdeki verilere göre oyuncuların çok büyük bölümü, dört çekirdekli işlemci ve DirectX 12 destekli ekran kartlarına sahip. Bu durum oyun tutkunlarının, oyuncular için özel olarak tasarlanan bilgisayarlar kullandıklarını işaret ediyor. Sevdikleri oyunları her yerde oynayabilmek isteyen oyuncular ise seçimlerini genellikle taşınabilir oyun bilgisayarlarından yana kullanıyorlar."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Monster Notebook Kurumsal İletişim Müdürü Kayra Keri Küpçü, markanın her sene ortalama yüzde 30 büyüme yakaladığını belirterek, kısa vadede Avrupa ve ABD’ye de açılmak istediklerini bildirdi.



