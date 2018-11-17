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Türk İHA'sı ANKA'nın ihracatında önemli hamle

Türk mühendislerinin özgün tasarımı ve milli imkanlarla geliştirilen ANKA tipi insansız hava aracı, Endonezya ordusunun açtığı ihalede son iki şirket arasında kaldı.

Türk İHA'sı ANKA'nın ihracatında önemli hamle

Türk mühendislerinin özgün tasarımı ve milli imkanlarla geliştirilen ANKA tipi insansız hava aracı, Endonezya ordusunun açtığı ihalede son iki şirket arasında kaldı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 23:26
Türk İHA'sı ANKA'nın ihracatında önemli hamle

Türk İHA'sı ANKA'nın ihracatında önemli hamle


Türkiye'nin milli imkanlarla geliştirdiği ANKA insansız hava aracı için uzak doğu pazarı açılıyor. Endonezyada Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), Endonezya'nın ihtiyaç duyduğu uydu kontrollü, orta irtifa uzun havada kalışlı İHA ihtiyacını karşılamak için yürüttüğü girişimlerde önemli bir eşiği daha aştı. Endonezya Hava Kuvvetleri Komutanlığı için temin edilecek 6 hava araçlık 2 sistem için teklifini sunan şirket, Anka'nın teknik, sanayi katılım ve maliyet konularındaki üstün özellikleriyle 4 rakip arasından 2 firmanın yer aldığı kısa listeye kaldı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), Endonezya Hava Kuvvetleri Komutanlığı için temin edilecek 6 hava araçlık 2 sistem için sundu. Şirket, ürettiği insan hava aracı (İHA) ANKA ile, 4 rakip arasından 2 firmanın yer aldığı kısa listeye kaldı

İHA sistemlerinin tedariki için 28 Haziran'da Endonezya Savunma Bakanlığı tarafından uluslararası ihale süreci başlatıldı. TUSAŞ, teklifini 24 Ağustos'ta teslim etti. İhale sürecinde ve öncesinde, kullanıcı ve tedarik makamlarıyla gerçekleştirilen toplantılarda, Anka İHA Sistemi teknik özellikleriyle tam not aldı. Anka, geniş faydalı yük yelpazesi sayesinde kullanıcılara tek bir platformla çok farklı görevlerde kullanım imkanı sağlıyor.

ENDÜSTRİ GÜNÜ DÜZENLENDİ

TUSAŞ, teklife hazırlık sürecinde, 14 Ağustos'ta Cakarta'da bir "Endüstri Günü" düzenledi. Bu etkinlikte, şirketin pek çok farklı platformda üstlendiği tasarım, üretim ve ana entegratörlük yetenekleri Endonezya savunma ve havacılık firmalarına aktarıldı, onlarla gerçekleştirilmesi hedeflenen sanayi iş birliğine yönelik kapsamlı görüşmeler gerçekleştirildi.

Endüstri Günü'nde edinilen bilgi birikimi ve iletişim ağı sayesinde en kapsamlı yerli sanayi katılımı ve offset teklifi TUSAŞ tarafından sunuldu.

SADECE ANKA'NIN GERÇEK BOYUTLU MODELİ SERGİLENDİ

Cakarta'da 7-10 Kasım'da düzenlenen Indo Defence 2018 Fuarı'nda, ihaleye katılım sağlayan sistemler arasında sadece gerçek boyutlu Anka sergilendi. Bu durum, Endonezya makamları nezdinde, inşa edilmek istenen iş birliğinin ve ihaleye atfedilen önemin çok belirgin bir göstergesi olarak yorumlandı.

Endonezya'da Anka önderliğinde başta İHA olmak üzere, havacılık alanında filizlenecek iş birliği potansiyelinin, gelecek dönemde diğer projelere de yansıtılması imkanı bulunuyor. Bu durum, kendi sanayisini geliştirerek hem dışa bağımlılığını azaltmak hem de küresel pazarlara hitap etmek isteyen Endonezya karar mercilerince pozitif, uzun vadeli ve kazan-kazan bir iş modeli olarak değerlendiriliyor.
 

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