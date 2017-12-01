Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
103218
ALTIN
161.906
DOLAR
3.9395
STERLİN
5.3110
EURO
4.6932
PFDK'dan 6 Süper Lig kulübüne ceza
PFDK'dan 6 Süper Lig kulübüne...
Totti: Tribünde olmak daha çok acı veriyor
Totti: Tribünde olmak daha çok...
Derbide golcü ve kalecilerin rekabeti yaşanacak
Derbide golcü ve kalecilerin rekabeti...
Dünya Kupası'nda kura heyecanı
Dünya Kupası'nda kura heyecanı
Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek
Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek

Türk savunma şirketleri 'en iyiler' arasında

Türk savunma sanayisi şirketleri HAVELSAN ve BİTES, askeri eğitim ve simülasyon çözümleriyle dünyanın önde gelen şirketlerine rakip olarak bu alandaki iddiasını ortaya koydu.

Türk savunma şirketleri 'en iyiler' arasında

Türk savunma sanayisi şirketleri HAVELSAN ve BİTES, askeri eğitim ve simülasyon çözümleriyle dünyanın önde gelen şirketlerine rakip olarak bu alandaki iddiasını ortaya koydu.

01 Aralık 2017 Cuma 11:50
Türk savunma şirketleri 'en iyiler' arasında

ANKARA - GÖKSEL YILDIRIM

ABD’nin Orlando şehrinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük modelleme, simülasyon ve eğitim konferansı "I/ITSEC"e, bazı Türk şirketleri de katıldı.

Konferans kapsamında, dünyanın en önemli simülasyon ve eğitim endüstrisi yayınlarından Military Simulation&Training Magazine (MS&T) tarafından her yıl düzenlenen yarışmanın sonuçları açıklandı. Yarışmada, askeri simülasyon ve eğitim endüstrisindeki en iyi teknoloji, hizmet ve çözümleri sunan, bu endüstride dünyanın önde gelen şirketleri ödüllendirildi.

2017 Sanayi Simülasyon ve Eğitim Ödülleri'nin finalistleri arasında Türkiye'den HAVELSAN ve BİTES yer aldı. SAAB Defense and Security, Rheinmetall Electronics, Rockwell Collins, Lockheed Martin, Leonardo Helicopters, L3 Link Simulation&Training, Cubic Global Defense, Elbit Systems'in çeşitli alanlarda ödüllendirildiği yarışmada, HAVELSAN ve BİTES dünyanın önde gelen şirketleri arasına girmeyi başardı.

Yarışmada finale kalan BİTES'in "finalist ödülü"nü şirketin Genel Müdürü Uğur Coşkun aldı.

Yerli projelerdeki katkıdan ihracat başarısına

Savunma Sanayii Müsteşarlığının (SSM) 2004'te açtığı ihalelerde aldığı görevle sektöre giriş yapan BİTES, birçok önemli projeye katkı sağladı.

Almanya ve Orta Doğu'ya yaptığı ihracatla büyüyen firma, ABD ve İtalyan şirketleriyle uzun vadeli iş birlikleri planlıyor.

Uğur Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelişen askeri teknolojiler ve kompleksleşen savaş ortamında simülasyon ve eğitim sektörüne ihtiyacın her geçen gün arttığını söyledi.

Uluslararası kabul gören listelerde yer almanın öz güvenlerini artırdığını ifade eden Coşkun, bu durumun aynı zamanda çalıştıkları uluslararası şirketler nezdinde itibarlarını kuvvetlendirdiğini belirtti.

ASELSAN, TAI ve ROKETSAN gibi şirketlerin savunma sanayisinde ilk 100'de yer aldığına işaret eden Coşkun, şöyle devam etti:

"Simülasyon sektöründe HAVELSAN ile dünyada ilk 100'e girmemiz, sektörde var olmamızı sağlayan devletimizin ve SSM'nin bir başarısıdır. İmkan ve fırsat verilince bir dünya oyuncusu olduk. Sıralamada yükselmek için hiç durmadan çalışıyoruz. Büyümek ve yeni teknolojilere yatırım yapmak için yatırımcı arayışında da olan bir aile şirketi olarak globalleşmenin, inovasyonun önemine inanıyoruz ve bu doğrultuda hareket ediyoruz."

Uluslararası pazar için önemli bir referans

HAVELSAN, ASELSAN, Nurol Makina ve TAI ile yaptığı stratejik iş birliği anlaşmalarıyla yurt içinde savunma sanayisinde yerini sağlamlaştıran BİTES, yüzünü yurt dışındaki uluslararası firmalarla uzun vadeli anlaşma ve projelere çevirdi.

Geçen yıl 10,5 milyar dolara ulaşan simülasyon ve eğitim teknolojileri pazar büyüklüğünün 2021'de 13 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Uluslararası simülasyon ve eğitim teknolojilerine ayrılan kaynağın yüzde 61'i ABD'de harcanıyor. Dolayısıyla ABD'de alınan ödül, BİTES'in uluslararası ölçekte sektördeki etkinliğini artırması açısından büyük önem taşıyor.

Değişen müşteri ihtiyaçlarına hızlı cevap verme ve yeni gelişen teknolojilere çabuk adaptasyon için sorumluluk üstlendiği ülkelerde ofisler açmayı planlayan BİTES, ekosisteminde yer alan yetenekli girişimci şirketlere yurt dışına açılma konusunda da olanak sunuyor.

Anahtar Kelimeler:
BİTESHAVELSANSavunma SanayisiSimülasyonTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TP'nin bazı faaliyetlerinin TPIC'e devrine yönelik işlemler tamamlandı
TP'nin bazı faaliyetlerinin TPIC'e devrine yönelik işlemler tamamlandı
Yapı Kredi bankacılıkta engelleri kaldırmaya devam ediyor
Yapı Kredi bankacılıkta engelleri kaldırmaya devam ediyor
3. köprü ile bölgeye taşınma talebi yüzde 54 arttı
3. köprü ile bölgeye taşınma talebi yüzde 54 arttı
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
Dolar/TL güne düşüşle başladı
Dolar/TL güne düşüşle başladı
CIO 2017 Ödülleri
CIO 2017 Ödülleri
Fed'in yeni Başkan Yardımcısı'ndan dijital para açıklaması
Fed'in yeni Başkan Yardımcısı'ndan dijital para açıklaması
Borsa İstanbul'dan açıklama
Borsa İstanbul'dan açıklama

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim