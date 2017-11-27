Türk Telekom 5 bin kişiye internet kullanmayı öğretti

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un başta kadınlar olmak üzere internet teknolojisini ve mobil uygulamaları daha fazla kişiyle tanıştırmak ve temel internet kullanımını öğretmek üzere 7 Eylül'de Ordu'da başlattığı "Teknoloji Seferberliği"nin ilk ayağı tamamlanırken, proje kapsamında 38 ilde yaklaşık 5 bin katılımcıya internet eğitimi verildi.

Türk Telekom'un, internet teknolojisini ve mobil uygulamaları daha fazla kişiyle tanıştırmak ve temel internet kullanımını öğretmek üzere "Şimdi Senin Zamanın" mottosuyla, kadınlara yönelik başlattığı "Teknoloji Seferberliği"nin ilk ayağı tamamlandı.

Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun'un katılımıyla düzenlenen basın toplantısında proje sonuçları paylaşılırken, şirketin gelecek sene bahar aylarında ikinci fazını hayata geçirmeyi planladığı yeni dönemi hakkında da bilgi verildi.

Her ilde birbirinden farklı kişi ve gruplara internet eğitimi verilen projenin 7 Eylül'de Ordu'dan başladığını hatırlatan Dursun, Türkiye'yi dolaşan Gezici Eğitim Tırında ve Türk Telekom il ve bölge müdürlüklerinde yaklaşık 5 bin katılımcıya doğrudan teknoloji eğitimi verildiğini söyledi.

Eğitimin çarpan etkisiyle dolaylı olarak yaklaşık 20 bin kişiye ulaştığına işaret eden Dursun, şunları kaydetti:

"Çanakkale'den Ağrı'ya, Erzurum'dan İzmir'e toplam 38 ilde verilen eğitimlerde Türk Telekom gezici eğitim tırı 51 günde toplam 11 bin kilometre yol kat etti. Eğitime 14 yaşındaki en genç katılımcı Kütahya'dan, 86 yaşındaki en yaşlı katılımcı ise Bursa'dan katıldı. En yoğun katılımın Kahramanmaraş'ta gerçekleştiği eğitimlerde katılımcılar en çok e-devlet işlemlerine, sosyal medyanın ve internetin güvenli kullanımına yönelik sorular sordu.

Özellikle 35-44 yaş arası kadınların yoğun ilgi gösterdiği eğitimlere kadın katılım oranı yüzde 92 olarak gerçekleşti. Akıllı telefon sahipliğinin yüzde 89 olduğu katılımcı profilinin yüzde 88'i internet kullandığını belirtirken bu katılımcıların yüzde 72'si ise interneti sosyal medya ve haber okumak için kullandığını söyledi. Katılımcıların yüzde 88’i ilk kez e-devletin nasıl kullanılacağını bu eğitimlerde öğrenirken, yüzde 12’si ise proje kapsamında ilk kez internetle tanıştı."





- Temizlik işçisinden esnafa, görme engelliden şehit yakınına herkes eğitime katıldı"









Hakan Dursun, proje kapsamında Giresun Belediyesi temizlik işçilerinden Şanlıurfa'da siber suçlarla mücadele şubesi ekibine, Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği Gaziantep şubesine bağlı engelli gençlerden Kütahya Belediyesi peyzaj işçisi kadınlara, İstanbul'da ve İzmir'de Down ve serebral palsi hastası çocukların ailelerinden şehit yakınlarına, işini sosyal medyada büyütmek isteyen esnaftan el emeğini internetten satmak isteyen kadınlara kadar çok çeşitli profildeki kullanıcıya internet eğitimi verildiğini anlattı.

Türk Telekom Akademi'den 70 eğitmenin yanı sıra 50 Türk Telekom çalışanının da gönüllü olarak eğitmenlere destek verdiğini, toplam 120 eğitmenin proje kapsamında 311 saat eğitim verdiğini belirten Dursun, "Türkiye'yi karış karış gezerek bilinçli internet eğitimleri verdik." dedi.

Dursun, Türkiye'de özellikle kadınların mobil internet kullanımını yaygınlaştırmak ve hayatı kolaylaştıran mobil uygulamaları tanıtmak amacıyla Teknoloji Seferberliği projesi başlattıklarını anımsatarak, şu değerledirmelerde bulundu:

"Eğitimlerimize belediye işçilerimiz de katıldı, seramik imalatı yapan şirket sahibi de. Hatta eğitim verdiğimiz seramik imalatçısı Nevzat Bey, bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden oluşturduğu hesaptan imal ettiği seramiklerin satışına başladı bile. Sakarya'da 82 yaşındaki Firuzan Algın teyzemiz, eğitimimize büyük bir ilgi gösterdi ve bizi katılımıyla onurlandırıp duygulandırdı. Teknoloji Seferberliği kapsamında, gelecek yıl Türkiye'nin en ücra köşesine, köylerine kadar gideceğiz."

Toplantı sonunda soruları yanıtlayan Dursun, yeni dönemi gelecek sene bahar aylarında başlatmayı planladıklarını, projenin ikinci aşamasında internetin hiç girmediği yerlere gitmek istediklerini söyledi.

Şu an 246 bin kilometre fiber altyapıya sahip olduklarını bildiren Dursun, mobil altyapılarının da günden güne arttığını bildirdi.