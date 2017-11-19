Türk Telekom, Açık Şebeke Otomasyon Platformu'na üye oldu

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, küresel boyutta önde gelen operatörleri ve teknoloji tedarikçilerini bir araya getiren Linux Vakfı projesi Açık Şebeke Otomasyon Platformu'nun (Open Network Automation Platform-ONAP) platin üyesi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom geçtiğimiz aylarda da yeni nesil ağ sistemlerinin ve iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda dünyanın önde gelen açık platformlarından biri olan ABD merkezli ONF'nin (Open Networking Foundation) yönetimine girdiğini açıklamıştı.

Türkiye'den sadece Türk Telekom'un yer aldığı platform, iletişim şebekelerinin ve sanal fonksiyonlarının otomasyonu, tasarımı ve yönetimi ile ilgili ürün ve hizmetler geliştiriyor.

Linux Vakfı projesi Açık Şebeke Otomasyon Platformu'nun üyesi olan Türk Telekom ise platformda açık kaynaklı inovasyon ve otomasyon sistemlerinin küresel düzeyde kullanımının artırılmasına ve geliştirilmesine katkı sunacak.

Üyelerinin kaynaklarını bir araya getiren ONAP, küresel düzeyde ortak bir şebeke mimarisi ve şebeke otomasyonunun uygulandığı, canlı bir ekosistemin yaratılması için açık standartlara odaklanacak.

Bu kapsamda Türk Telekom ise ONAP'ta, mevcut yatırımları artırarak ihtiyaç odaklı hizmetler sağlama konusunda destek arayan şirketler ve bulut teknolojisi sağlayıcıları için hazırlanan planın yönetiminde yer alacak. Türk Telekom mühendislerinin açık standartlar ve açık kaynak odaklı geliştirdiği ileri şebeke teknolojileri, küresel düzeyde sürdürülebilir açık kaynak ekosisteminin önemli bir parçası olarak kullanılacak.

Aralarında AT&T, China Mobile, China Telecom, Cisco, Ericsson, Huawei, IBM, Intel, Nokia, Orange, VMWare, ZTE, Amdocs, Bell, GigaSpaces, Jio, Tech Mahindra ve Vodafone gibi küresel düzeyde pek çok hizmet ve teknoloji sağlayıcısı 18 şirketin platin üye olarak yer aldığı ve dünyadaki mobil abonelerin yüzde 55'inin operatörleri aracılığıyla temsil edildiği ONAP'a üye olan Türk Telekom, Türk mühendisliğine dünyanın kapılarını açacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Doğan, ONAP'ta stratejik, teknik ve pazarlama yönetiminde rehberlik yapacaklarını, ONAP üyeliklerinin Türk mühendisleri tarafından geliştirilen teknolojilerin küresel düzeyde kullanılması vizyonlarına büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Doğan, "ONAP kapsamında geleceğin şebekelerini uçtan uca ve kapalı çevrim otomasyon tasarımı ile geliştirme, planlama, otomasyonunu sağlama ve yeni servislerin yönetimi şeklinde dönüşümünü sağlayabileceğine inanıyoruz. Küresel düzeydeki faaliyetlerimizle, ONAP'ın yeni bölgelerde gelişiminin yanı sıra açık standartlar ve açık kaynağın yaygınlaştırılmasına da yardımcı olacağız." ifadelerini kullandı.

Türk Telekom olarak ONF yönetiminde de yer aldıklarını belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Türk Telekom olarak Google, AT&T, Deutsche Telecom, Verizon ve Samsung gibi dünya devleriyle birlikte yeni teknolojilerin geliştirildiği bu açık platformun yönetim kurulundayız. Türk Telekom burada da projelere yön verecek ve hatta telekomünikasyon ekosisteminin yapısını değiştirecek."

Linux Vakfı Ağ Yapılandırma ve Planlama Genel Müdürü Arpit Joshipura ise alanında lider ve yenilikçi teknolojiler konusunda çalışan Türk Telekom gibi bir operatörün platforma katılımından büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Joshipura, "Türk Telekom'un katılımıyla, devam eden POC geliştirme sürecinin pozitif sonuçlarını almayı ve gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile geleceğin şebeke otomasyonunu kurmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.