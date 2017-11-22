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Türk Telekom denizaltından fiber optik kabloyla iki yakayı birleştirdi

- Türk Telekom, Gökçeada'ya, abonelerine iyi hizmeti verebilmek için, denizaltından 27 kilometrelik fiber kablo döşedi

Türk Telekom denizaltından fiber optik kabloyla iki yakayı birleştirdi

- Türk Telekom, Gökçeada'ya, abonelerine iyi hizmeti verebilmek için, denizaltından 27 kilometrelik fiber kablo döşedi

22 Kasım 2017 Çarşamba 14:25
Türk Telekom denizaltından fiber optik kabloyla iki yakayı birleştirdi

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, Gökçeada'ya, abonelerine en iyi hizmeti verebilmek için denizaltından fiber kablo döşedi.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, Gökçeada'ya, hem evde internet abonelerine hem de mobil abonelerine en iyi hizmeti verebilmek için, denizaltından fiber kablo döşedi. Kabatepe'den Gökçeada Kuzu Limanı arasına 27 kilometrelik fiber kablo döşendi.

Üç ayda tamamlanan proje sonunda ana karayla bağlantı hızı ve kapasitesi artırılan Gökçeada'da ikamet eden abonelerin hizmet kalitesi daha da iyileşti. Evde internet abonelerinin dosya yükleme ve indirme hızları daha da iyileşirken, mobil Türk Telekom aboneleri ise çok daha iyi 4.5G deneyimi yaşayacak.

Dünyanın en önemli ve yüksek kapasiteli denizaltı veri hatlarından birini inşa eden SEA-ME-WE-5 konsorsiyumuna üye ilk ve tek Türk şirket olan ve 17 ülkenin denizaltından fiberle bağlanmasına önayak olan Türk Telekom deniz altı fiber uzmanlığını bu kez de Gökçeada halkının hizmetine sundu.

Nüfusu yaz aylarında bir milyonun üzerine çıkan Gökçeada'da abonelerine hizmet veren Türk Telekom, hem evde internet hem de mobil abonelerinin yaşam kalitesini artırmak vizyonuyla bu kapsamdaki çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye'nin 81 ilinde toplam 246 bin kilometrelik fiber altyapıya sahip olan Türk Telekom fiber altyapıdaki başarısını, bir tek çift fiber kablo bağlantısı üzerinden saniyede 8 Terabit veri aktarımı rekoruyla tescilleyerek Guinness rekorlar kitabına girmişti.



Anahtar Kelimeler:
Fiber KabloGökçeadaTürk Telekom
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