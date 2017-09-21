Türk Telekom Prime, kahveyi eğlence ile birleştirdi

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un markası Türk Telekom Prime, 4. kez gerçekleştirdiği İstanbul Coffee Festivali'nde renkli sürprizlerle birlikte, müzik dünyasından isimleri ağırladı.
İstanbul Coffee Festival'in ev sahipliği yaptığı festivalin iletişim sponsorluğunu Türk Telekom Prime üstlendi.
Türk Telekom'un platform özellikli dijital klavyesi TAMBU'yu keşfetme fırsatına sahip olan katılımcılar, organizasyonun ana sahnesi olan İstanbul Coffee Festival Sahnesi'nde müzik performanslarıyla eğlendi.
4 gün boyunca sürecek İstanbul Coffee Festival Sahnesi'nde Deniz Tekin, Sufle, Emir Ersoy, Kalben, Gökcan Sanlıman, Bülent Ortaçgil ve Gripin yer alacak.