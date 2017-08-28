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Türk Telekom Stadyumu web sitesi yenilendi

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom Stadyumu'nun yeni web sitesini ziyaret edecek Galatasaraylılar, maçların animasyonlu hikayelerinden detaylı fikstüre, Galatasaray’ın efsane futbolcularından stattaki koltuklarının bulunabileceği yardımcı krokiye...

Türk Telekom Stadyumu web sitesi yenilendi

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom Stadyumu'nun yeni web sitesini ziyaret edecek Galatasaraylılar, maçların animasyonlu hikayelerinden detaylı fikstüre, Galatasaray’ın efsane futbolcularından stattaki koltuklarının bulunabileceği yardımcı krokiye...

28 Ağustos 2017 Pazartesi 14:07
Türk Telekom Stadyumu web sitesi yenilendi

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom Stadyumu'nun yeni web sitesini ziyaret edecek Galatasaraylılar, maçların animasyonlu hikayelerinden detaylı fikstüre, Galatasaray’ın efsane futbolcularından stattaki koltuklarının bulunabileceği yardımcı krokiye kadar birçok detayı bulabilecek.

Şirket açıklamasına göre, hem görsel hem de kapsam olarak yenilenen Türk Telekom Stadyumu web sitesi "www.turktelekomstadyumu.com" yeni yüzüyle Galatasaray gibi sezona hızlı girdi.

Akılcı ve dinamik özelliklerle birlikte dolu bir içeriğe sahip yeni web sitesinde, Galatasaray tarihine damga vurmuş unutulmaz gollerden, sarı kırmızılı efsane isimlerin başarı ve duygu dolu hikayelerine kadar birçok farklı detay, bir arada yer alıyor.

Açıklamada, Galatasaray'ın geçmişine altın harflerle yazılmış birçok futbol efsanesinin, ünlü sunucu ve programcı Ceyhun Yılmaz'ın anlatımıyla web sitesinde yer aldığı, "Efsaneler" başlığı altında, Metin Oktay, George Hagi, Cevad Prekazi, Turgay Şeren gibi Galatasaray efsanelerinin videolarının, sitede bulunabilecek önemli içerikler arasında ön plana çıktığı bildirildi.

Sitenin "Unutulmaz Maçlar" bölümünde ise hareketli animasyon çizimleriyle, akılda kalan unutulmaz Galatasaray maçlarından enstantaneler, ziyaretçilerle buluşacak.

Ziyaretçilerin diledikleri her içeriğe kolayca ulaşabilmesi için yeniden tasarlanan Türk Telekom Stadyumu’nun web sitesinde, sosyal medya bağlantılarından üst menü kırılımlarına kadar tüm mimari, kullanıcı dostu görsel arayüz eşliğinde kullanıma sunuluyor.

Güncel Galatasaray fikstürü, stadyum oturma planı, şampiyonluk kutlamaları, unutulmaz kareler ve daha birçok fotoğrafın yer aldığı galeriden medya içeriklerine kadar birçok farklı ögeye, yenilenen web sitesinden ulaşılabilinecek.


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Türk Telekom StadyumuYeni Web Sitesi
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