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Türk Telekom ve Turkcell dünya devlerini Türkiye'ye getiriyor

- Türk Telekom International ve Turkcell Superonline, sektörün en önemli organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmak için güçlerini birleştirdi - Türk Telekom International & Turkcell Superonline uluslararası operatörler müşteri etkinliği, 21-22 Eylül'de Antalya'da gerçekleştirilecek

Türk Telekom ve Turkcell dünya devlerini Türkiye'ye getiriyor

- Türk Telekom International ve Turkcell Superonline, sektörün en önemli organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmak için güçlerini birleştirdi - Türk Telekom International & Turkcell Superonline uluslararası operatörler müşteri etkinliği, 21-22 Eylül'de Antalya'da gerçekleştirilecek

20 Eylül 2017 Çarşamba 11:39
Türk Telekom ve Turkcell dünya devlerini Türkiye'ye getiriyor

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom International ve Turkcell Superonline, dünya devlerini Türkiye'de bir araya getirmek için iş birliğine gitti. 21-22 Eylül'de Antalya'da Türk Telekom International & Turkcell Superonline uluslararası operatörler müşteri etkinliği düzenlenecek.

Türk Telekom açıklamasına göre, Türkiye'nin iki büyük telekomünikasyon devi, sektörün en önemli organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmak için güçlerini birleştirdi. Teknoloji alanında yaptığı yatırımlarla ve stratejik konumu itibarıyla bölgenin merkezi haline gelen Türkiye, 21-22 Eylül'de telekomünikasyon devlerine ev sahipliği yapacak.

Turkcell ve Türk Telekom öncülüğünde gerçekleşecek etkinlikte dijital dünyanın geleceğine yön verilecek.

Antalya Gloria Golf Resort Hotel'de düzenlenecek Türk Telekom International & Turkcell Superonline uluslararası operatörler müşteri etkinliğinde, "Türkiye'yi internetin ana rotası, İstanbul’u bölgenin merkezi yapma" stratejisi ve vizyonuyla ilgili önemli mesajlar verilecek.

Zirveye Çin'den Almanya'ya, Hindistan'dan Rusya'ya kadar 40'ın üzerinde ülkeden 90 şirket ve 200 katılımcı bekleniyor.


- "Dijital dönüşümün merkezi olacağız"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, söz konusu etkinliğin büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Turkcell olarak Türkiye'nin faydasına olacak her türlü konuda destek vermeye özen gösterdiklerini dile getiren Terzioğlu, şunları kaydetti:

"Bu etkinlikte de dünyada teknolojiye yön veren şirketleri, Türk Telekom ile birlikte ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye, yüksek hızda internet kapasitesiyle dünyanın sayılı ülkelerinden biri konumunda. Ülkemiz internette sadece bölgenin değil, dünyanın da merkezi olma potansiyeline sahip.

Bu etkinlik ile tüm dünyada bu potansiyele dikkati çekmeyi amaçlıyoruz. Türk Telekom International ve Turkcell Superonline gibi Türkiye'nin iki büyük değerinin bu ortak amaçla iş birliği yapmasının ülkemiz için çok değerli ve son derece güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Bu vesileyle Türk Telekom'a da ayrıca teşekkür ediyorum."


- "Türkiye bölgenin veri üssü ve iletişim köprüsü"


Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Paul Doany de Türkiye'nin hemen her sektörde derinleşmiş, güçlü üretim ve hizmet kapasitesiyle bölgesinin en sofistike ekonomilerinden biri olduğuna işaret etti. Doany, şu ifadeleri kullandı:

"Doğu-batı arasında başta enerji ve teknoloji olmak üzere çok farklı sektörlerde tam anlamıyla bir köprü. Telekom sektörü ise genç nüfusun iletişim teknolojilerine olan ilgisi ve hızlı benimsemesi sayesinde her yıl Türkiye ekonomisinin üzerinde büyüyor. Türk Telekom olarak grup şirketlerimizle birlikte Türkiye'nin kıtalararası bir veri üssü ve iletişim köprüsü olması vizyonu ile hareket ediyor, yurt içi ve yurt dışı yatırımlarımızla altyapımızı güçlendiriyoruz. Bu amaç doğrultusunda çeşitli iş birlikleri yapıyor, yaptığımız bu iş birlikleriyle de Türkiye'nin büyüme potansiyeline katkı sağlıyoruz.

Türkiye'nin öncelikleri söz konusu olduğunda, Türkiye'ye değer yaratacak iş birliklerini hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Türkiye'nin, sadece bölgenin değil dünyanın veri üssü olması için bu etkinliğin Türkiye'de gerçekleştirilebilmesi için Turkcell ile el ele verdik. Bu anlamda Turkcell ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğini sektörümüz adına çok değerli buluyor ve katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum."

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