Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
117216
ALTIN
165.606
DOLAR
3.9176
STERLİN
5.4678
EURO
4.8144
Fenerbahçe, Galatasaray  derbisine doğru
Fenerbahçe, Galatasaray  derbisine doğru
Galatasaray'da kaleci Eray İşcan ameliyat edildi
Galatasaray'da kaleci Eray İşcan ameliyat...
Stuttgart Tayfun Korkut ile yenilmezlik serisini sürdürdü
Stuttgart Tayfun Korkut ile yenilmezlik...
Milli tenisçiler yarı finalde
Milli tenisçiler yarı finalde
Fenerbahçe Doğuş son saniye basketiyle yenildi
Fenerbahçe Doğuş son saniye basketiyle...

Türk Traktör İstanbul'da "Ar-Ge Tasarım ve İnovasyon Ofisi" açtı

- Türk Traktör İstanbul'da yeni bir Ar-Ge, Tasarım ve İnovasyon Ofisi'ni hayata geçirdi

Türk Traktör İstanbul'da "Ar-Ge Tasarım ve İnovasyon Ofisi" açtı

- Türk Traktör İstanbul'da yeni bir Ar-Ge, Tasarım ve İnovasyon Ofisi'ni hayata geçirdi

17 Mart 2018 Cumartesi 11:53
Türk Traktör İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Türk Traktör İstanbul'da yeni bir Ar-Ge, Tasarım ve İnovasyon Ofisi'ni hayata geçirdi.

Türk Traktör'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de sektörünün ilk Ar-Ge merkezine sahip olan Türk Traktör, merkezin kurulduğu 2009 yılından bu güne Ar-Ge yatırımlarına 230 milyon liradan fazla kaynak ayırdı. Şirket Ankara'daki Ar-Ge Merkezi’ne ek olarak İstanbul'da da yeni bir Ar-Ge, Tasarım ve İnovasyon Ofisi açtı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Traktör Genel Müdürü Marco Votta, gerek yerel gerekse de global rekabette öne çıkmanın yolunun Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarından geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tarım ve otomotiv sektöründe gerçekleşen değişim hem kendi süreçlerimize hem de müşterilerimize yansıtılması için Ar-Ge ve inovasyonun rolünü çok önemsiyoruz. Bu noktadan hareketle çiftçilerimizin hayatında fark yaratacak yeni teknolojilerin öncüsü olmak için çalışmalarımıza kesintisiz devam ediyoruz. Bugün ve gelecekte modern tarıma yön veren şirket olma vizyonunu da benimsemiş bir şirket olarak Ar-Ge alanında yapılan tüm çalışmaları sadece markamızı değil, sektörü geliştirecek en önemli konu başlığı olarak görüyoruz. Bu nedenle de bu alandaki çalışmalarımızı geliştirmek adına Ar-Ge'ye yönelik yatırımlarımızı aralıksız şekilde sürdürüyoruz."

İstanbul'da faaliyetlerine başlayan Ar-Ge Tasarım ve İnovasyon Ofisi'yle birlikte Türk Traktör'ün, stratejik ürün ve iş planı doğrultusunda inovasyon ve teknolojide daha da öteye gideceğini de aktaran Votta şu bilgileri verdi:

"Ankara fabrikamızda bulunan Ar-Ge Merkezimizde bugün bir traktörün sıfırdan çiftçimizin her türlü ihtiyacına cevap verecek hale dönüşmesi için, tasarımında motoruna kadar geliştirilerek, test edilmekte. Tüm bunlara ek olarak; 2017 sonu itibarıyla 13'ü uluslararası olmak üzere, toplam 159 aktif patente ulaştık. İstanbul’da faaliyetlerine başlayan Ar-Ge, Tasarım ve İnovasyon Ofisimizle büyüyen Ar-Ge yapımızı yeni ve farklı bir lokasyon ile destekleyerek; aynı zamanda otomotiv sektöründe özellikle tasarım alanında deneyimli daha fazla kişiye ulaşacağız ve Ar-Ge çalışmalarımızın çeşitliliğini de artırmış olacağız."

Açıklamada yer alan bilgiye göre, İstanbul Çamlıca'da faaliyetlerine başlayan ve yapılacak olan yeni alımlarla birlikte yaklaşık 35 kişilik bir uzman ekip Türk Traktör İstanbul Ar-Ge, Tasarım ve İnovasyon Ofisi’nde yeni ürün geliştirme ve tasarım başta olmak üzere inovatif projeler üzerine çalışmalar yapacak.

Anahtar Kelimeler:
TürkTraktörTürkTraktör Genel Müdürü Marco Votta
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Volkswagen yetkili servisi AVEK, pazar günleri de açık
Volkswagen yetkili servisi AVEK, pazar günleri de açık
TİKA'dan Tunus geleneksel el halıcılığına maddi destek
TİKA'dan Tunus geleneksel el halıcılığına maddi destek
Sanayi kentinin ilk fabrikası turizme kazandırılacak
Sanayi kentinin ilk fabrikası turizme kazandırılacak
73 şubelik marketler zinciri Migros'un oldu
73 şubelik marketler zinciri Migros'un oldu
'1915 Çanakkale Köprüsü' inşaatında denize iniliyor
'1915 Çanakkale Köprüsü' inşaatında denize iniliyor
"Kuveyt'in Mühendis Kızları" ilk mezunlarını verdi
Avrupa'nın Uber'le mücadelesi
Avrupa'nın Uber'le mücadelesi
Yunanistan'daki kriz halkı 'sıkmaya' devam ediyor
Yunanistan'daki kriz halkı 'sıkmaya' devam ediyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim