İSTANBUL (AA) - Türk Traktör İstanbul'da yeni bir Ar-Ge, Tasarım ve İnovasyon Ofisi'ni hayata geçirdi.
Türk Traktör'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de sektörünün ilk Ar-Ge merkezine sahip olan Türk Traktör, merkezin kurulduğu 2009 yılından bu güne Ar-Ge yatırımlarına 230 milyon liradan fazla kaynak ayırdı. Şirket Ankara'daki Ar-Ge Merkezi’ne ek olarak İstanbul'da da yeni bir Ar-Ge, Tasarım ve İnovasyon Ofisi açtı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Traktör Genel Müdürü Marco Votta, gerek yerel gerekse de global rekabette öne çıkmanın yolunun Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarından geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:
İstanbul'da faaliyetlerine başlayan Ar-Ge Tasarım ve İnovasyon Ofisi'yle birlikte Türk Traktör'ün, stratejik ürün ve iş planı doğrultusunda inovasyon ve teknolojide daha da öteye gideceğini de aktaran Votta şu bilgileri verdi:
"Ankara fabrikamızda bulunan Ar-Ge Merkezimizde bugün bir traktörün sıfırdan çiftçimizin her türlü ihtiyacına cevap verecek hale dönüşmesi için, tasarımında motoruna kadar geliştirilerek, test edilmekte. Tüm bunlara ek olarak; 2017 sonu itibarıyla 13'ü uluslararası olmak üzere, toplam 159 aktif patente ulaştık. İstanbul’da faaliyetlerine başlayan Ar-Ge, Tasarım ve İnovasyon Ofisimizle büyüyen Ar-Ge yapımızı yeni ve farklı bir lokasyon ile destekleyerek; aynı zamanda otomotiv sektöründe özellikle tasarım alanında deneyimli daha fazla kişiye ulaşacağız ve Ar-Ge çalışmalarımızın çeşitliliğini de artırmış olacağız."
Açıklamada yer alan bilgiye göre, İstanbul Çamlıca'da faaliyetlerine başlayan ve yapılacak olan yeni alımlarla birlikte yaklaşık 35 kişilik bir uzman ekip Türk Traktör İstanbul Ar-Ge, Tasarım ve İnovasyon Ofisi’nde yeni ürün geliştirme ve tasarım başta olmak üzere inovatif projeler üzerine çalışmalar yapacak.