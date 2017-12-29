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Turkcell 2017'nin en'lerini açıkladı

- Turkcell kullanıcıları 2017'de en çok 15 Temmuz'da konuşurken, en fazla internet kullanımı 29 Ekim'de gerçekleşti

Turkcell 2017'nin en'lerini açıkladı

- Turkcell kullanıcıları 2017'de en çok 15 Temmuz'da konuşurken, en fazla internet kullanımı 29 Ekim'de gerçekleşti

29 Aralık 2017 Cuma 13:06
Turkcell 2017'nin en'lerini açıkladı

İSTANBUL (AA) - Turkcell kullanıcıları 2017'de en çok 15 Temmuz'da konuşurken, en fazla internet kullanımı 29 Ekim tarihinde gerçekleşti.

Turkcell yaptığı yazılı açıklamayla, uygulamaların yıl sonu performanslarını paylaştı. Verilere göre, Turkcell'liler 2017'de bol bol internete girerken, en fazla verinin kullanıldığı gün 29 Ekim oldu.

Aynı gün kullanılan data miktarı 4,6 milyon gigabyte'ı geçerken, en fazla arama 15 Temmuz'da yapıldı. Turkcelli'ler 15 Temmuz'da 518 milyon dakikalık konuşma gerçekleştirdi. "Salla Kazan" da 2017'de en popüler uygulamalar arasındaki yerini alırken, 2017'de en çok Salla Kazan ise 2,8 milyon kez ile 8 Aralık'ta yapıldı.

Verilen bilgiye göre, 2017'de BİP kullanıcıları en çok 17 Aralık günü mesajlaştı. Bu tarihte 127 milyondan fazla mesaj atılırken, BiP'ten gönderilen mesaj, ilk defa SMS sayısını geçerek rekor kırdı. TV+ kullanıcılarının en fazla uygulamayı kullandığı tarih, yılın en uzun gecesi 21 Aralık olurken, en popüler film kategorisi ise "aksiyon" oldu. 2017'de futbolseverler birbirinden güzel golleri GollerCepte uygulaması üzerinden izledi.

Yıl içerisinde Fenerbahçe-Karabük karşılaşmasında Mehmet Topal’ın attığı gol, 52 bin izlenme sayısı ile yılın en çok izlenen golü olarak kayıtlara geçti.

Lifecell uygulamasında en fazla BiP uygulaması kullanıldı. Tüketiciler, internet paketlerini en fazla TV+ izleyerek değerlendirirken, Dergilik uygulamasında en çok okunan dergiler mizah yayınları oldu. Bunun yanı sıra eğlence, bilim ve teknoloji ile hobi kategorileri de popüler kategoriler arasında yer aldı.

Fizy'de ise Tarkan'ın "Yolla" şarkısı en çok dinlenen şarkı olurken, bunu Aleyna Tilki'nin "Sen Olsan Bari" şarkısı ile yine Tarkan'ın "Beni Çok Sev" izledi. Yabancı şarkı kategorisinde ise ilk sırayı Ed Sheeran'ın "Shape of you" şarkısı aldı.

Turkcell'in geliştirdiği arama motoru Yaani ise, lansmandan iki hafta sonra 3 milyon kullanıcıya ulaşırken, kullanıcılar en çok e-okul, Tarkan ve Ampute Milli Takımı kelimelerini aradı. Turkcell'in milli ödeme sistemi Paycell üzerinden en çok işlem yapılan gün ise cuma olarak açıklandı.

Anahtar Kelimeler:
Turkcell
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