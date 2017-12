Turkcell Türkiye'ye

İSTANBUL (AA) - Turkcell, hayata geçirdiği yeni mobil uygulama "İşaret Dilim" ile işitme engelli bireyler ve işaret dili bilmeyenler arasında teknoloji köprüsü kurarak, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmayı, toplumda engelliler için farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Turkcell'in engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak, farkındalık yaratmak ve fırsat eşitliği yaratmak adına sağladığı çözümler ve hayata geçirdiği projeler, Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün'ün katılımıyla düzenlenen toplantıyla paylaşıldı.

Toplumun farklı engel gruplarından, engelli bireylerin de katıldığı basın toplantısında Turkcell bugüne dek hayata geçirdiği uygulamaların yanı sıra, yeni hizmete alınan ve toplumun her kesimine işaret dili öğretmeyi hedefleyen "İşaret dilim" uygulamasını da tanıttı.

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Bütün, Türkiye'de toplam 5 milyon engelli bulunduğunu belirterek, 23 yıldır 1 milyon engelliye dokunduklarını söyledi.





- "Görüntülü Çağrı Merkezi'nden ayda bin 500 görme engelli faydalanıyor"





Engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak, sosyal hayata eşit katılımlarını sağlamak için 23 yıldır aynı şevkle çalıştıklarını dile getiren Bütün, hayata geçirdikleri ürünlerin ve hizmetlerin küresel çapta da iddiası olan ürünler olması için gayret sarf ettiklerini kaydetti.

Bütün, geliştirdikleri ürün ve hizmetlerde engelli bireylerle birlikte çalıştıklarını, onlardan gelen talep ve önerilere önem verdiklerini belirterek, şunları anlattı:

"Çalışmalarımızı erişilebilirlik, eğitim ve sosyal hayata eşit katılım-farkındalık başlıkları altında özetleyebiliriz. Bu başlıklar kapsamında farklı projelerle engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Bu anlamda değişim konusunda, şirketler değişime önce kendi ürünlerinden başlamalı. Turkcell olarak 2009 yılında Görüntülü Çağrı Merkezi hizmetini geliştirdik, ayda ortalama bin 500 görme engelli bu hizmetimizen yararlanıyor. Erişilebilir web sitesi ve mobil uygulamalar görme engelliler için önemli.

Turkcell web sitemiz görme engellilere uygun olarak tasarlandı, mobil uygulamarımızda ise her geçen gün bu erişilebilirliği artırıyoruz. Mağazalarımızın engelli dostu olması ve çalışanlarımızın işaret dili bilmesine de ayrıca önem veriyoruz. Şu an 600'den fazla mağazamızı tekerlekli sandalye ile mağazamıza gelecek bireyler icin erişilebilir kıldık, bu sayıyı her geçen gün artırıyoruz."





- "Yüzlerce engelli öğrenciye burs veriyoruz"





Eğitim kapsamında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Bütün, Engelsiz Eğitim programıyla engelli bireylerin istihdama katılım sağlamak ve eğitimine devam etmek isteyenleri donanımlı kılmak hedefiyle çalıştıklarını söyledi.



İsmail Bütün, 2 yılda 45 ilde 84 okulu meslek atölyeleri ve teknoloji sınıfları ile donattıklarını, bu çerçevede 10 bin öğrenci ve ailesine dokunduklarını anlattı.

Engelli öğrencilerin bu sınıf ve okullardan yüzde 90'ın üzerinde memnuniyet oranlarının bulunduğunu dile getiren Bütün, "Turkcell eğitim bursları kapsamında yüzlerce engelli öğrenciye burs veriyoruz. Turkcell Akademi çatısı altında bulunan Engelsiz Akademi bölümümüz engelli bireylere yönelik, bilgi, beceri ve gelişimlerini sağlamak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.





- "60 vizyon filmi sesli betimlendi"





Engellilerin sosyal hayata katılımları için görme engelliler için hayata geçirdikleri Hayal Ortağım platformundan da bahseden Bütün, platformdan şu ana kadar 200 bin kişinin faydalandığını, 60 vizyon filminin sesli betimlendiğini bildirdi.

Bütün, görme engellilerin herhangi bir alışveriş merkezinde rahat hareket edebilmesini, istediği mağazayı bulabilmesini ya da gimek istediği mağazaya yol tarifi alabilmesini sağlayan navigasyon özelliğinin 9 ilse 23 AVM'de hayata geçirildiğine işaret ederek, görme engelli bireylerin uygulamaya bugüne dek 1,3 milyon metrekare katılım sağladığını aktardı.





- "2 binden fazla engelli sporcuya destek verdik"





Spora verdikleri desteklere de değinen Bütün, Turkcell olarak spora en çok destek veren marka olduklarını söyledi ve bugüne kadar 35 branşta destek verdiklerini, engelli federasyonlarını desteklediklerini ve desteklemeye devam etmek istediklerini anlattı.

Bütün, toplam 2 binden fazla engelli sporcuya destek verdiklerinin altını çizerek, bundan sonra da bu desteklere devam edeceklerini bildirdi.

Farkındalığın bir adım ötesine geçerek empati kurmayı sağlayan, görme ve işitme engelli bireylerin günlük hayatta yaşadıklarını deneyimleten Turkcell Diyalog Müzesi'nin Türkiye'de ilk ve tek olduğuna işaret eden İsmail Bütün, müzeyi şu ana kadar 150 bin kişinin ziyaret ettiğini aktardı.





- "3 bin 500 kelimelik dijital işaret sözlüğü"





Hayata geçirdikleri yeni mobil uygulama "İşaret Dilim" hizmeti hakkında da bilgi veren Bütün, uygulamanın içerik zenginliği olarak dünyada ve Türkiye'de bir ilk olduğunu anlattı.

Uygulama ile engelli bireyler için bir sosyal bariyeri daha ortadan kaldırmak istediklerini belirten İsmail Bütün, şunları söyledi:

"Uygulama içinde işaret dili tercümanı var. Uygulamamız işitme engelli bir bireyle işaret dili bilmeyen biri arasında teknolojik köprü kuruyor. İçinde kapsamlı dijital işaret dil sözlüğünün bulunduğu uygulamada TDK'yı baz aldık ve içinde 3 bin 500 kelime var. İşitme engelli bireyler güncel haberleri uygulamadan takip edebilecekler.

Bu uygulama işitme engelliler ile temas içinde olan bireyler ve aileleri için de çok kritik. Turkcell olarak Türkiye'de işaret dili öğrenme seferberliği başlatmak istiyoruz. Bugün burada gelin bu seferberliği başlatalım. İşaret dilinin öğrenilmesi ve yaygınlaşması, engelli bireylerin hayatlarını bizim düşündüğümüzden çok daha fazla kolaylaştıracak ve toplumda önemli bir farkındalık yaratacak."





- İşaret Dilim uygulaması





Verilen bilgiye göre Turkcell, Türkiye'deki 1 milyon işitme engellinin iletişimlerine destek olmayı hedeflediği İşaret Dilim uygulaması sayesinde işitme engelliler ile İşaret Dili bilmeyen milyonlarca kişi arasında köprü kuracak.

Ücretsiz ve tüm operatör müşterileri tarafından kullanılabilen uygulama, Türkiye'nin ilk teknolojik İşaret Dili tercümanına sahipken, işitme engelliler gündemi kendi dillerinde takip edebilsinler diye her gün onlarca güncel haber İşaret Dili'nde sunulacak.

Uygulama, İşaret Dili öğrenmek isteyen herkes için de İşaret Dili sözlüğü ve İşaret Dili eğitimleri sunuyor.